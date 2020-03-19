أنغيلا ميركل تؤكد أن ألمانيا لم تواجه مثل "كورونا" منذ الحرب العالمية الثانية

في مؤشر على صعوبة الأزمة التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها "لم تواجه تحديا مثل هذا الفيروس منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى أن هناك "سبيلا وحيدا" للتعامل معه.

وقالت أنغيلا ميركل في خطاب تلفزيوني مباشر، إنه بالرغم من أن الباحثين يعملون تحت ضغط كبير لتطوير لقاح ودواء لعلاج المرض التنفسي الجديد، فإن "إبطاء انتشار الفيروس حاليا هو السبيل الوحيد للتعامل معه".

وأضافت الزعيمة، التي درست الفيزياء: "لدى ألمانيا نظام صحي ممتاز، ربما من أفضل الأنظمة في العالم، لكن مستشفياتنا أيضا ستنهار بالكامل إذا توجه عدد أكبر مما تتحمله من المرضى إليها في وقت قصير"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

واستطردت حديثها بدعوة "كل شخص في ألمانيا لحماية الأكثر ضعفا" تجاه فيروس كورونا المستجد. وتابعت: "دعوني أخبركم.. هذا خطير، تعاملوا معه بجدية أيضا".

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