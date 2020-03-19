فرنسا تُسجل 89 حالة وفاة جديدة بسبب "كورونا" المستجد

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 89 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 264، أو ما يعادل زيادة 51 في المئة تقريبا وهي زيادة أكبربكثير عما شهدته البلاد في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي دخلت فيه فرنسا ثاني يوم من الإغلاق التام بهدف احتواء التفشي.وقال مدير جهاز الصحة العامة جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي إن عدد حالات الإصابة ارتفع من 7730 حالة يوم الثلاثاء إلى 9134 حالة الأربعاء، أي ما يعادل زيادة قدرها18 في المئة خلال 24 ساعة.وأضاف سالومون أن 931 شخصا حالتهم خطيرة وفي حاجة إلى البقاء تحت أجهزة الإعاشة.

وتبقى الأرقام في فرنسا على خطى ما يحدث عند الجارة إيطاليا، حيث تسبب كورونا في وفاة 475 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في أسوأ حصيلة تسجل في بلد واحد خلال يوم،كما أعلن الدفاع المدني.ووصل عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن إلى 3 آلاف جراء هذا الوباء، في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر فيروس "كوفيد-19"، حسب ما ذكرتوكالة فرانس برس.أما بالنسبة للإصابات، فقد سجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم لم يسجل أيضا من قبل.وبالرغم من الأرقام المقلقة، فإن إيطاليا سجلت أيضا تعافي 1084 من الإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

على الرغم من أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لم يتطرق إلى فيروس كورونا خلال مراسم وضع الحجر الأساس بالعاصمة، بيونغيانغ، إلا أن الفيروس القاتل كان حاضرابشدة.وبحسب ما نشرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، فقد أمر كيم، الثلاثاء، ببناء مستشفى ضخم في العاصمة على أن يكون جاهزا في أكتوبر المقبل.ويتزامن موعد الافتتاح المفترض الذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية. وبدا أن الزعيم الكوري الشمالي صارم في موع إنجاز المشروع، إذ أكد على أولو يةالمشروع حتى ولو حساب مشروعات الإنشاء الأخرى في البلاد، كما قال.وأقر بأن القطاع الصحي في البلاد يعاني من أوضاع متردية، وقال إنه يشعر بالألم لغياب المؤسسات الصحية

فى تصريح مهم وحاسم، نفى المتحدث العسكري المصري صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بالمحافظات المصرية لتنفيذ حظرالتجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.ونبه المتحدث على كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم ترويج الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الإنسياق وراء أي ادعاءات مغرضة، مؤكدا أن المتحدثالعسكري هو المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة.

كما أكد على مواصلة القوات المسلحة، بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، الاستعداد لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفرادالشعب المصري.قالت وزارتا الداخلية والصحة في المغرب، الأربعاء، إنه ينبغي للمواطنين عدم مغادرة المنزل إلا لشراء السلع الضرورية، أو الحصول على الرعاية الطبية، أو الذهاب إلىالعمل، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد المغرب 54 حالة إصابة بالفيروس، تشمل حالتي وفاة، وحالة تعافت. ومعظم الحالات لمغاربة يقيمون في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا عادوا لزيارة بلدهم.

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وقال وزير الصحة، خالد أيت الطالب، إنه تم رصد بعض الحالات التي انتقل فيها فيروس كورونا محليا، وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة ضد انتشار الفيروس.وخصصت السلطات سيارات جابت شوارع مدن مختلفة لمطالبة الناس عبر مكبرات الصوت بالبقاء في منازلهم، خصوصا من كانت لديهم من قبل مشكلات صحية، وكبار السن.والدعوة إلى العزلة المنزلية هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت إغلاق المساجد والمدارس والمطاعم والأماكن الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلىتعليق جميع رحلات الطيران الدولية.أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، عن أرقام جديدة تتعلق بحالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات التعافي، وإجمالي عدد المصابين في البلاد.وأعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلكبعد تلقيهما الرعاية الطبية وتمام شفائهما، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة

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