ماريو دياز بالارت يصاب بـ" كورونا" ووضعه في حجر صحي في أميركا

أعلن المكتب الإعلامي لعضو الكونغرس الأمريكي، ماريو دياز بالارت، إصابة الأخير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووضعه في حجر صحي بالعاصمة واشنطن، وعدم عودته إلى جنوب فلوريدا. وقال المكتب الإعلامي، في بيان، اليوم الخميس، "في حالة وفرة من الحذر، قرر عضو الكونغرس ماريو دياز بالارت إجراء الحجر الصحي في واشنطن العاصمة، وعدم العودة إلى جنوب فلوريدا بسبب ظروف زوجته تيا الموجودة مسبقا والتي وضعتها في حالة استثنائية مخاطر عالية". وأضاف "مساء السبت، ظهر على عضو الكونغرس دياز بالارت أعراض، بما في ذلك الحمى والصداع. منذ فترة وجيزة، تم إبلاغه بأنه قد ثبت اختباره بإيجابية تحاليل كوفيد 19".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 7500 حالة بينهم 114 حالة وفاة، وتعافى 17 شخصا منهم، وفقا لآخر البيانات الرسمية. وبلغ عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، أكثر من 204 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 8 آلاف حالة وفاة، فيما

وصل عدد المتعافين إلى 82 ألف شخص.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ويقف خلفه نائبه، مايك بنس، واشنطن، الولايات المتحدة، 13 مارس/ آذار 2020وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد-19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 31 ألف في إيطاليا و16 ألفا في إيران و11 ألفا في إسبانيا، إلى جانب المئات في نحو 160 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين

المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

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