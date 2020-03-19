شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأطفال من الفئات الخطرة الأكثر عرضة للإصابة بكورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بريطانيا عن إصابة 3 أطفال بفيروس كورونا الجديد خلال أسبوع واحد جميعهم أطفال حديثى الولادة أو لم يتخطى عمرهم سوى عدة أشهر، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول هل الأطفال من الفئات الخطرة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مثل كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وهو ما يكشف عنه التقرير التالى طبقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.



س: ما هو خطر إصابة الأطفال بفيروس كورونا الجديد؟ س: ما هو خطر إصابة الأطفال بفيروس كورونا الجديد؟ ج: استنادًا إلى الأدلة المتاحة، لا يبدو أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19 من البالغين، فى حين أن بعض الأطفال والرضع أصيبوا بمرض فيروس كورونا، فإن البالغين يشكلون معظم الحالات المعروفة حتى الآن. Advertisements س: كيف يمكن حماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا؟ ج: يمكن تشجيع الأطفال على المساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا من خلال تعليمه القيام بنفس الأشياء التى يجب على الجميع القيام بها للحفاظ على صحتهم، أهمها تنظيف اليدين باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول، وتجنب المرضى الذين يعانون من السعال والعطس، تنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس يوميًا فى الأماكن العامة المنزلية (مثل الطاولات والكراسى ذات الظهر الصلب ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمقابض والمكاتب والمراحيض والأحواض). س: كيف يمكن حماية الأطفال من عدوى فيروس كورونا؟ ج: يمكن تشجيع الأطفال على المساعدة فى وقف انتشار فيروس كورونا من خلال تعليمه القيام بنفس الأشياء التى يجب على الجميع القيام بها للحفاظ على صحتهم، أهمها تنظيف اليدين باستخدام الصابون والماء أو معقم اليدين الذى يحتوى على الكحول، وتجنب المرضى الذين يعانون من السعال والعطس، تنظيف وتطهير الأسطح عالية اللمس يوميًا فى الأماكن العامة المنزلية (مثل الطاولات والكراسى ذات الظهر الصلب ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأجهزة التحكم عن بعد والمقابض والمكاتب والمراحيض والأحواض).