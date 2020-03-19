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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطيل الدراسة.. ازاى تعززى نفسية طفلك عشان ميتعبش من قعدة البيت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويقدم الخليج 365 نصائح لتعزيز الحالة النفسية للأطفال فى المنزل وفقا لما نزله موقع momjunction
1:خصصى وقت مذاكرة ووقت للعب مع طفلك فى المنزل حتى لا يشعر بالاكتئاب والتوتر، فمن الممكن أن تخلقى جوا من المرح فى المنزل واللعب مع طفلك.
2:حاولى ألا تظهرى خوفك ورعبك من الاجواء أمام طفلك فيؤثر ذلك نفسيا عليه، وحاولى أن تتحدثى دائما وتسمعى منه مشاكله ومخاوفه .
3:نظمى عدد ساعات نوم طفلك وابعديه عن السهر لفترات طويلة، وشجعيه على النوم مبكرا والاستيقاظ فى مواعيد المدرسة المعتادة ليبدأ يومه بنشاط.
4:بعد اغلاق بعض النوادى وصالات الجيم من الممكن أن تشجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية فى المنزل من خلال اتباع بعض التمارين البسيطة، فيعمل ذلك على تحسين حالته النفسية.
5:خلال فترة الجلوس فى المنزل حاولى أن تكتشفى مواهب طفلك وشجعيه سواء كان الرسم أو القراءة والكتابة وغيرها من المواهب ، شجعيه على تنميه نفسه وشاركيه فى ذلك.
6: الحكايات والقصص من الطرق الاكثر قربا للأطفال، فابحثى دائما عن القصص الهادفة واحكيها لطفلك يوميا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.