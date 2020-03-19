5 مشروبات تقوي مناعة الأطفال... ولكن!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 مارس 2020 10:43 صباحاً -

جدول المحتوى

1 - مشروب الزنجبيل

2 - أضرار شرب الزنجبيل

3 - عصير الجريب فروت

4 - أضرر عصير الجريب فروت

5 - مشروب اليانسون مع الزعتر البري



6 - أضرار شرب اليانسون مع الزعتر البري

7 - الشاي الأحمر والأخضر

8 - أضرار شرب الشاي الأحمر والأخضر

9 - عصير الكيوي



10 - أضرار شرب عصير الكيوي

مع انتشار وباء الكورونا، كثرت التحليلات حول فوائد العصائر والأعشاب الطبيعية، وعن قدرتها على تعزيز قوة الجهاز المناعي للأطفال، لكن يجب تناولها بحذر، وبكميات محددة، فلكل منها أضراره، لذلك تعرض «الخليج 365 وطفلك» أهم المشروبات التي تقوي مناعة الجسم، وتحذر من الأفراط منها. ترشدك إليها لما النائلي، اختصاصية تغذية من Wellness By Design medical center





1 - مشروب الزنجبيل



يعد الزنجبيل مضاداً حيوياً قوياً، فتناوله يساهم في محاربة الجسم للفيروسات وتقليل فرص الإصابة بها، كما أنه يساعد في تقوية نشاط الجهاز المناعي، وتقليل فرص الإصابة بأي مرض يخصه، فقطعيه إلى شرائح وتناوليه مع أطفالك كمشروب منقوع في الماء الساخن.



2 - أضرار شرب الزنجبيل



تناوله بكميات كبيرة قد يقود إلى بعض الآثار الجانبية في الجهاز الهضمي والمعدة، لذلك يجب الاكتفاء بمنقوع كوب واحد يومياً، والابتعاد عنه في حالات الشعور بحرقة في المعدة.



3 - عصير الجريب فروت

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يعد الجريب فروت مطهراً قوياً في الجسم، وطارداً للفيروسات، فهو غني بمضادات الأكسدة وهذا يجعل عصيره من المشروبات الجيدة لتقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأي فيروس بالجسم.



أضرار شرب الجريب فروت



شربه بكميات كبيرة يزيد حدوث الحالات المرضية الحساسة للهرمونات، ويفضل تناوله بمقدار عصير نصف حبة، كل يومين.

5 - مشروب اليانسون مع الزعتر البري



تناول كوب من مشروب الينسون يساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالفيروسات، انقعيه في الماء المغلي لـ5 دقائق، مع الزعتر البري الذي يحد من المشاكل التي يتعرّض لها الجهاز التنفسي، مثل التهاب الشعب الهوائية، والسعال، والبلغم، ويحفّز الجسم على إفراز المخاط الشعبي الذي يساعد على تهدئة وتلطيف الشعب الهوائية.



6 - أضرار شرب اليانسون مع الزعتر البري



لا يمكن للحامل أو المرضع والأطفال الصغار شرب منقوع اليانسون؛ لاحتوائه على الملوثات، كما أنه يتعارض مع بعض الأدوية، فجرعة من نصف كوب يومياً تكفي وبعد استشارة الطبيب.

كما أن الإفراط في تناول الزعتر البري يسبب تهيج الأجزاء الداخلية في جسم الإنسان. فيزيد الحموضة في المعدة. حرقة في البول. غثيان وغالباً ما يرافقه تقيؤ وإسهال.



7 - الشاي الأحمر والأخضر



الشاي بمختلف أنواعه سواء الأخضر أو الأسود على حد سواء يحتوي على مركب الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة، ويساهمان في رفع جهاز المناعة ليستطيع الجسم مقاومة الأمراض.



8 - أضرار شرب الشاي الأحمر والأخضر



إذا تمّ تناوله بكميات كبيرة، أي ما يُعادل خمسة أكواب من الشّاي الأسود يوميّاً، فيتسبب الكافيين، بالصّداع، والتوتّر، وحُرقة المعدة، والأرق، والإسهال، والقيء، وعدم انتظام ضربات القلب، والتهيُج، والرّجفة، وطنين الأُذن، والدّوخة، والتشنُجات، وغيرها من الأعراض حيث يحتوي الكوب الواحد على نحو 67 ملجم من الكافيين، لذلك يجب تناول كوبين منه يومياً وليس أكثر.



9 - عصير الكيوي



يحتوي الكيوي على العديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك الفولات، والبوتاسيوم وفيتامين K، وفيتامين C، ومن المعروف أن فيتامين C يساهم في رفع جهاز المناعة، وزيادة خلايا الدم البيضاء لمحاربة العدوى، وجعل الجسم قادراً على مقاومة الأمراض.



10 - أضرار شرب عصير الكيوي



الإكثار منه يتسبب بمتلازمة حساسية الفم، تشتمل الأعراض على تورم في الفم والشفاه واللسان، كما أنه يؤدي إلى وخز وحكة في الفم. وعلى الحامل والمرضع استشارة الطبيب قبل تناوله.