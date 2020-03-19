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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النساء أذكى من الرجال في الدول المتقدمة والان مع التفاصيل
الخميس 19 مارس 2020
توصلت دراسة نيوزيلندية إلى أن النساء في الدول المتقدمة أكثر ذكاء من الرجال. وذكرت صحيفة "ذي أوستراليان" الأسترالية أن باحثين في جامعة «أوتاجو» بقيادة جيمس فلين المتخصص في اختبارات الذكاء بنيوزيلندا، وجدوا من خلال جمع بيانات عن اختبارات ذكاء شملت 500 رجل و500 امرأة في الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاماً، أن النساء في دول العام المتقدم سجلن علامات أعلى من الرجال.
وتبين أن اختبارات الذكاء للرجال والنساء في أستراليا كانت متشابهة تقريباً، إلا أن النساء سجلن علامات أعلى من الرجال في نيوزيلندا وأستونيا والأرجنتين.وأشارت الدراسة إلى أن علامات اختبارات الذكاء عند النساء ارتفعت بسرعة خلال القرن الفائت، وبالتالي تحسن ذكاؤهن بشكل ملحوظ أكثر.
وخلال ثمانينيات القرن الماضي تبين أن علامات اختبارات الذكاء في الدول المتقدمة ارتفعت قرابة 3 نقاط في العقد.
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