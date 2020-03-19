صحة ورشاقة

موريشيوس تسجل أول 3 إصابات بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 19 مارس 2020

أعلنت حكومة موريشيوس، الخميس، تسجيل أول 3 إصابات بفيروس كورونا.

 

وقالت في بيان لها: "يتعلق الأمر بـ3 من مواطني موريشيوس عادوا إلى البلاد مؤخرا".

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وأضافت: "أعمارهم 21 و25 و59 عاما، واثنان منهم يعملان في سفن سياحية والثالث جاء من المملكة المتحدة".

 

وجمهورية موريشيوس هي جزر صغيرة في وسط المحيط الهندي تبعد عن مدغشقر نحو 860 كم.

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