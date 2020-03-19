شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الإسهال عرض رئيسى لـ 25 % من مرضى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة صينية حديثة ، أن واحدًا من كل أربعة مصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) يعانون من أعراض فى الجهاز الهضمى كالإسهال، وذلك إلى جانب الأعراض السابقة المتعارف عليها كالحمى والسعال وضيق التنفس.

وجاءت هذه النتيجة من دراسة وصفية متعددة القطاعات في الصين أجراها باحثون في مجموعة خبراء العلاج الطبي في "ووهان " لمرضى فيروس كورونا المستجد في الصين.

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وكشفت الدراسة الجديدة أن مريض فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) يعانى من أعراض في الجهاز الهضمي من نتائج سريرية أسوأ وخطر أعلى للوفاة مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم أعراض في الجهاز الهضمي، مما يؤكد على أهمية تضمين أعراض مثل الإسهال للاشتباه فى فيروس كورونا المستجد( COVID-19 ) مبكرًا فى مسار المرض قبل أعراض الجهاز التنفسى .

وقال د. برينان م. شبيجل، في جامعة بكين في الصين :" قد يؤدي هذا إلى التشخيص المبكر لفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 )، والذى يمكن أن يؤدى إلى علاج مبكر وحجر صحي أسرع لتقليل انتقال العدوى من الأشخاص الذين لا يزالون دون تشخيص".