شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار مسكنات الألم لمرضى الكلى والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما يعاني الناس من الألم ، غالبًا ما يتناولون أدوية مسكنة تسمى مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية وتشمل أسماء المواد الفعالة منها: الإيبوبروفين ، والنابروكسين ، والسيليكوكسيب.

وتساعد مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية على تخفيف الألم والالتهاب، ولكن إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو أمراض الكلى، فلا يجب أن تتناول مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

ويجب عدم تناول أي أدوية تحتوي على الإيبوبروفين أو مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الأخرى فيها.

إليك السبب:

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ضارة لضغط الدم .

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم.

وإذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم ، فيمكن أن يزيد الأمر سوءًا.

وهذا يزيد من فرص إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية .

ويمكن أن تمنع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية بعض أدوية ضغط الدم من العمل بشكل صحيح.

مدرات البول ، أو حبوب الماء ، مثل (هيدروكلورثيازيد)، وتعمل مدرات البول على إزالة الماء الزائد من الأوعية الدموية .

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين هي أدوية تخفف الأوعية الدموية .

مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ضارة بالقلب والكليتين .

ويمكن أن تتداخل مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية مع:

والاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن يجعل جسمك متمسكًا بالسوائل، وهذا يمكن أن يجعل أعراض قصور القلب، مثل ضيق التنفس وتورم الكاحلين وسرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، أسوأ، ويمكن أن تمنع مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية الكلى من العمل بشكل جيد.

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وهذا يجعل تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية محفوفة بالمخاطر للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الكلى.

ما هي مسكنات الألم التي يمكنك استخدامها إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو الكلى؟

لا توجد إجابة بسيطة، حيث يعتمد أفضل مسكن للألم على مشاكلك الصحية، كما يعتمد على أي أدوية أخرى تتناولها، وتأكد من إخبار طبيبك عن أي أدوية موصوفة طبيًا أو أدوية لا تستلزم وصفة طبية أو أدوية عشبية تتناولها.

غالبًا ما يكون (الباراسيتامول) الذي لا يستلزم وصفة طبية هو الخيار الأفضل للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب أو مشاكل الكلى.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي الجرعات العالية منه إلى تلف الكبد ، لذا خذ أقل جرعة ممكنة للحصول على ما يكفي من تخفيف الألم، فلا تتناول أكثر من 4000 ملليجرام في اليوم.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ، فلا تتناول أكثر من 200 مجم في اليوم، وخذها مرة كل 12 ساعة للحد من مخاطر الآثار الجانبية.