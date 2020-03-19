دراسة تؤكد أن الصين تطور 9 لقاحات محتملة في السباق العالمي لعلاج كورونا

بدأ السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد خاصة مع بدء الولايات المتحدة بالفعل تجربة سريرية وتبعتها الصين وألمانيا وعدد من الدول، ووفقا لما ذكرته صحيفة south china post تبحث شركة في تيانجين شمال شرقي الصين والتى تعمل على إنتاج اللقاحات ضد كورونا عن متطوعين للمشاركة في تجربة سريرية لمدة ستة أشهر على علاج طورته بالاشتراك مع أكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وقال مركز هوبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها فى طلبه للمتطوعين "اللقاح لا يحتوى على مواد معدية، وهو آمن ومستقر للغاية ويتطلب تلقيح واحد فقط".



جاء إعلانها بعد يوم واحد من بدء المشارك الأول تجربة المرحلة الأولى للقاح تجريبي ممول من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وهو يستخدم تقنية تدعى الحمض النووي الريبي (mRNA) التي تنسخ الشفرة الوراثية للفيروس بدلاً من الفيروس الفعلي حتى الآن ، لم تتم الموافقة على لقاح مرنا للبشر.



يخضع مرشح لقاح mRNA الخاص بالصين ، والذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، وجامعة تونغجي وستيرمينا في شنغهاي ، لتجارب على الحيوانات ومن المتوقع أن يدخل التجارب السريرية في منتصف أبريل.



يعد اللقاح ، الذي طورته أكاديمية العلوم الطبية العسكرية ، المركز الأول من بين تسعة لقاحات تقوم الصين بتطويرها، وقال وانج جونجي ، خبير مراقبة جودة المنتجات البيولوجية والأكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم ، إن جميعهم بصدد استكمال دراسات تجريبية قبل السريرية ، وسيخضعون للتجارب السريرية في أبريل ، مع توقع تقدم بعضها بشكل أسرع من البعض الآخر.



قال وانغ فى مؤتمر صحفى فى بكين أمس الثلاثاء ان "بحث الصين وتطوير لقاح مضاد للفيروس التاجى يعد بشكل عام من بين الأكثر تطورا فى العالم".



تم تعليق الآمال على تطوير لقاح ، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل كبار السن ، في مواجهة وباء فيروس كورونا مع عدم وجود علاج معروف أدى إلى توقف العالم جزئيًا.



وقال لي تشوزي مدير العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم الصينية "اللقاح هو أكثر الوسائل الطبية فعالية للوقاية من الوباء ومكافحته لأنه يمكن أن يوقف انتشار الفيروس بشكل فعال".

قد يهمك أيضا:

رغم خبرة "إيبولا" تحذيرات من كارثة "كورونا" في قارة أفريقيا

تعرف علي الوباء الأكثر فتكا على مر التاريخ