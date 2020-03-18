دبي تصدر 6 إجراءات إلزامية للصالونات ومراكز التجميل لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعمل إمارة دبي على قدم وساق للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث أصدرت 6 إجراءات احترازية جديدة للصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ترصدها "العين الإخبارية" في الفيديو التالي.

وتمثلت الاشتراطات الجديدة في ضرورة استقبال الزبائن من خلال المواعيد فقط، وإلغاء منطقة الانتظار "عدم السماح بتواجد الزبائن في منطقة الانتظار للحد من عدد الأفراد داخل الصالون".

بالإضافة إلى إزالة كل الصحف والمجلات، واستخدام الأكواب أحادية الاستخدام في حال توفير الضيافة للزبائن، وعدم استقبال زبائن تظهر عليهم أعراض أنفلونزا، فضلاً عن ارتداء الكمامات أثناء تقديم كافة الخدمات للزبائن.

وأكدت أنه سيتم متابعة التزام الصالونات ومراكز التجميل بتنفيذ الإجراءات الجديدة، وسيتم توقيع مخالفة على غير الملتزمين وفق الضوابط المعمول بها.