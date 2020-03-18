هز الرضيع بعنف قد يسبّب نزيفاً بدماغه

حذرت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية الوالدين من هز الطفل الرضيع بعنف إلى الأمام والخلف، حيث قد يتسبب ذلك في إصابته بما يعرف "بمتلازمة الرضيع المهزوز" Shaken Baby Syndrome، التي قد تهدد حياته.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن متلازمة الرضيع المهزوز تندرج ضمن ما يعرف "بالصدمات المؤذية في الرأس" Abusive Head Trauma، وهي عبارة عن إصابة في الجمجمة أو داخل جمجة الطفل الرضيع بسبب ضعف في جمجمة الطفل أو الهز العنيف لها أو كلاهما، ينتج عنها نزيف شديد في الجمجمة.

وقد تتسبب هذه المتلازمة في أضرار بالغة في الدماغ، مما يؤدي إلى إعاقة مدى الحياة كالعمى مثلاً، كما أنها قد تؤدي إلى الوفاة. ولإنقاذ الطفل من هذه العواقب الوخيمة يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أولى الأعراض الدالة على إصابة الرضيع بهذه المتلازمة، والتي تتمثل في الإعياء الشديد وضيق التنفس والقيء.

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