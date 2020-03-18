تعرف علي 3 أغذية لصحة وجمال بشرتك

أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن التغذية الصحية تلعب دوراً مهماً في تمتع البشرة بالصحة والجمال، مثل الكرز والجوز وبذور القرع العسلي.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الكريز يزخر بمضادات الأكسدة، التي تحارب الشيخوخة. ولهذا الغرض ينبغي تناول حفنة من الكريز يومياً.

ويزخر الجوز بالأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحفز إنتاج الكولاجين، وهي المادة المسؤولة عن تمتع البشرة بالمرونة. كما أنه يشتمل على حمض "بانتوثينيك"، الذي يمنح البشرة ملمسا ناعما كالحرير. ولهذا الغرض ينبغي تناول حفنة من الجوز يومياً.

أما بذور القرع العسلي فتحافظ على ثبات مستوى الكولاجين من ناحية وتخفز نمو الخلايا من ناحية أخرى. ويمكن إضافة بذور القرع العسلي إلى السلطة أو الزبادي أو الموسلي.

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