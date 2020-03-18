دراسة غريبة :شرب حليب الخيل قد يساعد فى تنظيم الضغط وتقليل خطر السرطان

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وأكد الباحثين من جامعة نازارباييف إن حليب الخيل مليء بالبروتينات السامة لخلايا سرطان الثدي ويمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، وأشارت الدراسة تشير إلى أن حليب الخيل غنى بالألبومين وهو بروتين يمتصه البشر بسهولة مقارنة بحليب البقر.
ويقول الباحثون إن هذه البروتينات يمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم ولها تأثيرات مضادة للالتهابات، واقترحوا أنه يمكن استخدام حليب الخيل في علاج الأمراض الالتهابية ، في حين أنه يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي على بروتين الكازين ، وهو سام لخلايا سرطان الثدي.
ووفقا لتقرير "ديلى ميل" قالت البروفيسوره الماجول كوشوغولوفا ، الباحثة الرائدة في مختبر الميكروبيوم البشري بجامعة نازارباييف "يتم استهلاك حليب الخيل في جميع أنحاء كازاخستان وآسيا الوسطى لما يحتوية على أكثر الدهون الحيوانية فائدة، كما أنه بسبب تركيبته الغنية من الإنزيمات ، فإنه يحفز نمو البكتيريا المفيدة ويحد من نمو البكتيريا غير المرغوب فيها في الأمعاء، واقترحت أيضًا أن الأطفال الذين لديهم حساسية من حليب البقر يمكنهم شرب حليب الخيل دون أن يسبب لهم أى رد فعل تحسسى.
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