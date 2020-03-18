شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عملية ناجحة بمستشفى حفر الباطن المركزي تعيد السمع لمريضة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ حفر الباطن
أسهم – بفضل الله – الفريق الطبي المختص بجراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي من إعادة السمع لمريضة تبلغ من العمر 13 عاماً، كانت تشكو من فقدان السمع لعام كامل بسبب وجود التهاب حاد بالأذن الداخلية الأمر الذي سبب لها فقد السمع واضطرابات بالتوازن وضرر في الأجزاء الداخلية للقوقعة ، فيما قرر الفريق الطبي بإجراء زراعة القوقعة في الأذن اليسرى رغم صعوبتها بسبب بعض التكلسات والتليفات التي ظهرت بالأشعة و الموجودة في القوقعة وتكللت بفضل الله بالنجاح وغادرت وهي بحالة صحية جيدة مع قدرتها على السمع وتطورها في التخاطب بسبب وجود مخزون لغوي ” اللغة المنطوقة ” وممارسة حياتها بشكل طبيعي.
الجدير بالذكر أن مستشفى حفر الباطن المركزي كان قد أطلق مؤخراً برنامج زراعة القوقعة الغرسات الإلكترونية السمعية للقوقعة والتي تتكون من جزأين داخلي وهو عبارة عن سلك صغير مصنوع من التيتانيوم يوصل بالأذن الداخلية ينتهي بجزء مغناطيسي يوضع تحت الجلد لربطه بالجزء الخارجي وهو معالج صوتي (سماعة القوقعة) يلتقط الأصوات عن طريق الميكروفون الصغير ثم يعالجها حتى يستطيع الزارع سماعها وفهمها ، والتي تعد من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض فهي تعينه على استعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.
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