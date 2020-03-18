شكرا لقرائتكم خبر عن من رش الجسم بالكلور لموت الفيروس فى الجو الحار.. مفاهيم خاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتشر الشائعات والمعتقدات الخاطئة كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد حالات الإصابة به وسعى الجميع لإيجاد طرق للوقاية وتقليل فرص الإصابة، وتضمنت المعلومات الخاطئة التى تنتشر بصورة كبيرة هو أن رش الجسم بالكلور والكحول بالإضافة إلى دهان البشرة بزيت السمسم يقى الجسم من التقاط عدوى فيروس كورونا، وهو ما نفته منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى عبر موقعها.

أبرز أخطاء يتم تداولها حول طرق الوقاية من فيروس كورونا:

- هل يمكن أن ينتقل فيروس مرض فيروس كورونا في المناطق التي يكون المناخ فيها حارا ‏ورطبا؟

يمكن انتقال فيروس كورونا الجديد في ‏جميع المناطق، بما فيها المناطق ذات الطقس الحار والرطب وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الاجراءات الوقائية عن طريق غسل اليدين للتخلص من الفيروسات العالقة .

- هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية؟

مجففات الأيدي ليست فعالة في القضاء على فيروس كورونا الجديد، وتظل الطريقة الأمثل للوقاية المداومة على تنظيف اليدين بفركهما بواسطة مطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون. وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بمناديل ورقية أو بمجففات الهواء الساخن.

- هل يمكن إعادة استخدام الكمامات N95 وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟

لا يمكن إعادة استعمال كمامات الوجه، بما فيها الكمامات الطبية المسطحة أو الكمامات من فئة N95 خاصة الاشخاص الذين يخالطون مصاباً بفيروس كورونا أو بعدوى تنفسية أخرى لأن فى هذه الحاله تعد الكمامة ملوثة بالفعل، ويجب إزالة الكمامة دون لمسها من الأمام والتخلص منها على النحو السليم، وبعد نزع الكمامة، يجب فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

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- هل تقضى مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا الجديد؟

يحذر استخدام مصابيح الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم اليدين أو أي أجزاء أخرى من الجلد لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.

- هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

رش الجسم بالكحول أو الكلور لن يقضي على الفيروسات التي اخترقت الجسم بالفعل بل قد يكون ضاراً بالملابس أو الأغشية المخاطية كالعينين والفم ، ولكن الكحول والكلور كليهما مفيدين لتعقيم الأسطح ولكن ينبغي استخدامهما وفقاً للتوصيات الملائمة.

- هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟

لا توفر اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النمط "ب"، الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟

لا توجد أى أدلة علمية على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولكن توجد أدلة محدودة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر، ومع ذلك لم يثبت أن غسل الأنف بانتظام يقي من الأمراض التنفسية.

- هل وضع زيت السمسم على البشرة يمنع دخول فيروس كورونا المستجد إلى الجسم؟لا يقضي زيت السمسم على فيروس كورونا المستجد، هناك بعض المطهرات الكيميائية التي تقتل فيروس كورونا المستجد على الأسطح وتشمل مطهرات تحتوي على الكلور والإيْثَانُول بتركيز 75% وهى مواد يحذر وضعها على البشرة أو أسفل الأنف مباشرة بل من الخطر وضع هذه المواد الكيميائية على البشرة. هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟ لا تقضي المضادات الحيوية على الفيروسات، بل تقضي على الجراثيم فقط، يعد فيروس كورونا المستجد-2019 من الفيروسات، لذلك يجب عدم استخدام المضادات الحيوية في الوقاية منه أو علاجه.

- هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد؟يعد الثوم طعامًا صحيًا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات ومع ذلك، لا توجد أدى أدلة علمية تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومع ذلك، إذا تم إدخالك إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا المستجد-2019، فقد تحصل على المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.