الأمير هاري وميغان ماركل يخططان للإقامة بشكل دائم في كاليفورنيا

تحدثت تقارير جديدة عن أن الأمير هاري (Prince Harry) وزوجته ميغان ماركل (Meghan Markle) دوقة ساسيكس، يخططان لشراء منزل في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ليكون مقر إقامة دائم في الولايات المتحدة، وهما يخططان أيضا لاقتسام وقتهما في المستقبل، ما بين كندا التي يقيمان فيها حاليا ولوس أنجلوس وهي المدينة الأم لميغان ماركل.

كشف عن ذلك مصدر مقرب من عائلة ساسيكس، قال في حواره مع صحيفة "People": "ميغان وهاري كانا دائما ما يرغبان في ذلك وهو تأسيس حياتهما الشخصية، لقد شعرا بالكثير من الارتياح بعد مغادرتهما للمملكة المتحدة، وبدء شق طريقهما الخاص". كان مصدر آخر قد قال تحدث في حوار له مع نفس المجلة، عن حب دوق ودوقة ساسيكس لكندا، وقال عن ذلك: "إنهما يحبان كندا، ولكنهما يحبان أيضا لوس أنجلوس، ومن المرجح أن يوفرا منزلين لهما في كل من كندا والولايات المتحدة"، المصدر قال أيضا: "كلاهما أصبح يشعر بأنه قد أصبح حرا ويمكنه القيام بما يرغب فيه، خاصة وأن جيرانهما في جزيرة فانكوفر لا يتسببان في إزعاجهما".

كان الأمير هاري وزوجته ميغان قد انتقلا للإقامة في كندا رسميا بصحبة طفلهما الوحيد، منذ يناير في هذا العام، وهما يقيمان حاليا في منزل فخم في جزيرة فانكوفر الكندية، بقيمة 10 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر أن تبدأ رسميا حياة عائلة ساسيكس الجديدة بعيدا عن الحياة الملكية، اعتبارا من يوم 31 مارس 2020.

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