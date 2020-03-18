أُم بريطانية تُصاب بصدمة بعد إلقاء أطفالها 18 لفَّة "مناديل" في المياه

أثارت مشاهد وجود آلاف الناس في المحال التجارية لشراء مستلزمات المنازل لتخزينها واستهلاكها أثناء فترة العزل الصحي، بسبب انتشار فيروس "كورونا" استياء "السوشيال ميديا" بسبب حدوث حالة من التكدس، وكذلك الاستهلاك الزائد عن الحد، رغم أن الأمور لا تستدعى ذلك بحسب تصريحات المسؤولين. وكما أن هذه المشاهد انتشرت في مصر، عقب الإعلان عن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، ووقف الأنشطة التي بها تجمعات، ومطالبة المسئولين بأن يبقى المواطنين في المنزل، فإن مشاهد تكدس الناس في المحال التجارية و"السوبر ماركت" لم تكن في مصر فحسب، بل أنها كانت في كافة أنحاء العالم.

أحد الصحافيين في صحيفة "الاندبندت"، نشر عبر حسابه على "تويتر"، صورة لـ "بانيو" مليء بالألعاب المطاطية والبط المطاطى، وأيضا أوراق المناديل، وعلق عليها "اشترت صديقتي 18 لفة مرحاض وأطفالها وضعوها جميعًا في الحمام".

وتعاطف مجموعة كبيرة من متابعى هذا الصحافي مع الأم، والتى فقدت الكثير من أوراق المرحاض "المناديل"، في وقت مهم للغاية، بينما تناول الكثيرون الأمر بسخرية بالغة، من السيدة التي اشترت كل هذا الكم من المناديل بدون دافع واضح.

وتنفذ كثير من الدول إجراءات "العزل" والبقاء في بيوتهم تجنبا وتفاديا للإصابة بفيروس كورونا، والذى حصد آلاف الأروح حول العالم، حيث انتشر الوباء الصين وإيطاليا وإسبانيا وإيران، وعدد كبير من الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأميركية.

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