ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين وأستراليا تتخذ قرارًا تاريخيًا وفرنسا تعرض "أول دواء"

تواصل دول العالم العربية والدولية، اتخاذ المزيد من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، والحد من انتشاره، خاصة بعد حصد المزيد من حالات الوفاة وارتفاع أعداد الإصابات حول العالم، ونستعرض فيما يلي أهم وأبرز مستجدات تفشي الفيروس والإجراءات الجديدة، هذا إلى جانب ما تم التوصل إليه في فرنسا بشأن "أول دواء" لعلاج مرضى "كورونا" ونتائجه الواعدة ومحاولات الصين وأميركا المتواصلة لاكتشاف علاج رادع له.

ارتفاع الوفيات والإصابات في الصين

أعلنت السلطات الصحية الصينية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا، كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات إلى 80894، وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، "تلقينا تقارير عن 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 80881".وذكرت اللجنة، أن 11 شخصا توفوا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3237 في أنحاء البلاد، كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 93 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8413، هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.

كورونا يضرب "آخر" ولاية أميركية

وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجدّ في الولايات المتحدة إلى 100، بحسب إحصائية أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى "بيانات رسمية"، فيما تمدد الفيروس إلى كافة الولايات الخمسين.وشملت إحصاءات فيروس "كورونا"، "المصابون 198422، المتعافون 82762، الوفيات 7987"، حيث يتم تحديث البيانات تلقائياً على مدار اليوم، وأحصي نصف هذه الوفيات في ولاية واشنطن الواقعة في شمال غرب البلاد، في حين سجّلت ولاية نيويورك 12 وفاة، وولاية كاليفورنيا 11 وفاة، وبلغت الحصيلة السابقة للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 94 وفاة.من جهة أخرى سجلت ولاية غرب فيرجينيا أول إصابة بكورونا لتكون الولاية الخمسين التي تأثرت بالفيروس، وتصبح معها الولايات المتحدة بالكامل تحت وقع كورونا، والخميس، طلب عمدة نيويورك من السكان الاستعداد لإمكانية البقاء في المنازل، مشيرا إلى أن القرار قد يتخذ بفرض ذلك خلال 48 ساعة بعد ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا.

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أول وفاة في تركيا والإصابات ترتفع المثلين

أكدت تركيا، الثلاثاء، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 98، بعد أن كان 47 في اليوم السابق، وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصا يبلغ من العمر 89 عاما توفي، بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا، وأضاف أن تركيا اكتشفت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء.وفي وقت سابق، أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا، وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.

قرار أسترالي غير مسبوق "لإنقاذ الأرواح"

طلب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء من مواطنيه عدم السفر إلى الخارج بتاتاً، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، ترمي إلى الحدّ من تفشي وباء كورونا المستجدّ، وقال موريسون إنّه يعلن "حظراً لأجل غير مسمّى" على كلّ الرحلات إلى الخارج، مشدّداً على أنّه "إذا أبطأنا وتيرة تفشي (الوباء) ننقذ أرواحا".وأضاف مخاطباً مواطنيه خلال مؤتمر صحافي "لا تسافروا إلى الخارج. هذه تعليمات واضحة للغاية"، حيث بلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في أستراليا 450 وهي تتزايد يومياً، علماً بأن حصيلة الوفيات تقتصر إلى حدّ الآن على خمس حالات، ورفض موريسون الدعوات التي تطالب الحكومة بإغلاق المدارس، معتبراً أنّ التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لإجراء كهذا ستكون "وخيمة".وقال رئيس الوزراء الأسترالي، "إنّ أي إجراء نتخذه يجب أن يمتد ستة أشهر على الأقل"، مضيفاً أنّ "إغلاق المدارس سيحرم القطاع الصحي 30 بالمئة من العاملين، فيه إذ سيجبر الآباء والأمهات من بينهم على ملازمة المنزل مع أولادهم"، ويأتي حظر السفر إلى الخارج بعدما ألغت شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" 90 بالمئة من رحلاتها الدولية، فيما ألغت "فيرجن أستراليا" كل رحلاتها الدولية، والثلاثاء، تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 7900 حالة حول العالم، بينما اقترب عدد الإصابات من 200 ألف مصاب.

شركة فرنسية تعرض "أول دواء"

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية تعرض دواء بلاكنيل المضاد للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفيروس "كورونا"، وأعلنت مجوعة "سانوفي" أن "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه، برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وبالتالي فهي مستعدّة لأن تقدّم إلى السلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه.

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وقال متحدّث باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس"، "إنه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجرتها على هذا الدواء فإن سانوفي تتعهد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج"، والثلاثاء تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 7900 حالة حول العالم، بينما اقترب عدد الإصابات من 200 ألف مصاب.وأقرت الصين، الثلاثاء أيضا، إجراء التجارب السريرية على أول "لقاح" يتم تطويره لمكافحة فيروس كورونا الجديد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تجارب مماثلة في الولايات المتحدة، وأورد تقرير نشرته صحيفة الشعب اليومية، أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا، وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي يعمل على التجارب، يقوده الدكتور تشين واي، من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

السعودية تعلق العمل بالقطاع الخاص 15 يومًا

وفي إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد، وذلك عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل "الكهرباء، والمياه، والاتصالات"، ووفق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد طلب من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بعدة معايير منها:"تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، تقليص منشآت القطاع الخاص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين".

وألزم القرار منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن (50) شخصًا، بعدد من الاشتراطات بينها توفير نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي، كما تم الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحد المصابين أو المشتبه في إصابتهم، وعلى منشآت القطاع الخاص توفير آلية تضمن قيام العاملين فيها بتبليغ الإدارة المختصة لدى المنشأة عمن تظهر لديه تلك الأعراض أو تنطبق عليه إحدى الحالات أو من قدم من خارج المملكة دون اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحجر الصحي المحددة من وزارة الصحة، على أن تراعى الخصوصية والسرية في ذلك، وتطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان.كما نص القرار على منح إجازة إجبارية مدتها (14) يومًا، لا تحسب من رصيد الإجازات، لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع، الأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة.

الجزائر تحظر "أي تجمع أو مسيرة"

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا المستجد في بلد يتواصل فيه حراك احتجاجي غير مسبوق، وعدد تبون في خطاب متلفز جملة من القرارات للحد من تفشي فيروس كورونا، من بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات، كيفما كان شكلها، وتحت أي عنوان كانت".وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت الجزائر، غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما كان قد تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، ونقل التلفزيون الحكومي عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي أن "لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان"، وحتى صباح الثلاثاء سُجلت في الجزائر 60 حالة إصابة بوباء كورونا المستجد، بينها 5 وفيات، بحسب وزارة الصحة.

"منظمة الصحة" تشكر الإمارات

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن شكره لدعم دولة الإمارات المتواصل للجهود العالمية الرامية للتصدي لفيروس كورونا. وفقا لوكالة انباء للأنباء، ونشر غيبريسوس تغريدة على حسابه في موقع تويتر قال فيها.. " شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم المتواصل للجهود العالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد".وأعاد مدير المنظمة نشر تغريدة تحتوي الخبر الخاص بإرسال دولة الإمارات مساعدات إلى إيران لمكافحة وباء كورونا، وكانت دولة الإمارات، قد أرسلت، يوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

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