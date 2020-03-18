أمور يمكنك القيام بها الآن لوقف انتشار فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 01:15 مساءً - لا يوجد حتى الساعة لقاح فعال لفيروس كورونا، وبعد رؤية ما فعله وما زال يفعله الوباء في دول مثل الصين وإيران وإيطاليا، أثار الفيروس مخاوف واسعة النطاق في الولايات المتحدة.

وقد أكدت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أنّ أكثر الطرق فعالية لمنع انتقال المرض هو تجنب أي تعرض للفيروس.

ولكنّ هذه التوجيهات تبدو أسهل قولاً من الفعل على أرض الواقع. فإنّ معظم الأميركيين لا يزالون مضطرين للذهاب إلى السوبرماركت لشراء البقالة، والسباكين سوف يضطرون إلى الاستجابة لطلبات المنازل، والعديد من عمال البلدية لا يزال يتعين عليهم أداء واجباتهم.

وتعتبر فيروسات الكورونا من فصيلة الفيروسات الحيوانية، مما يعني أنها تنتقل بين الحيوانات والناس، بحسب منظمة الصحة العالمية. ويمكن أن يكون للفيروس أعراض معتدلة ولكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الالتهاب الرئوي، المتلازمة التنفسية الحادة، الفشل الكلوي والموت.

وبغض النظر عن كلّ الأمور التي نجهلها عن فيروس الكورونا، تغيرت قليلاً نظرة الخبراء حول الطريقة المثلى التي بوسعكم من خلالها حماية نفسكم وعائلاتكم.

من المعروف أن الفيروس يؤثر على مضيفيه بمستويات مختلفة من الشدة. ومن الشائع أيضاً لدى المصابين أن لا يعرفوا حتى أن لديهم الفيروس ويغامرون في انخراطهم في تجمّعات.

وقال جيفري الشامان وهو باحث في جامعة كولومبيا ،كلية ميلمان، الذي شارك في تأليف البحوث التي ظهرت في مجلة ساينس العلمية، أنّ هذه الطريقة في نشر الفيروس والتي شبهها ب “الشبح” تلعب دوراً رئيسياً في انتشار كوفيد 19. وقال:”نحن بحاجة إلى إبقاء الناس بعيدة عن بعضها البعض “.

وفقاً لشبكة أخبار ميركوريري، لقد بلغ معدل الوفيات حوالي2 % في حين يعتقد أنه في أواخر شهر فبراير / شباط كان كل شخص مصاب “ينشر العدوى لشخصين إضافيين.

إليك ما يمكنك فعله للمساهمة في حماية صحتك وصحة من حولك:

ما نعرفه عن عملية انتقال العدوى

ينتقل فيروس COVID-19 في المقام الأول في قطرات مجهرية نتيجة لسعال أو عطس مضيف مصاب، وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد. ويعتبر الفيروس معدياً للغاية. حيث تقول وزارة الصحة العامة في أستراليا أن العدوى يمكن أن تنتشر من شخص معدي قبل 24 ساعة من ظهور الأعراض. “إنّ كوفيد 19 هو مرض جديد، لذلك ليس هناك أي مناعة أو حصانة تجاهه متوفرة حالياً في مجتمعنا” وهذا يعني أنه يمكن أن ينتشر على نطاق واسع وبسرعة.”

لا تلمس السطوح والمساحات العامة

يمكن لفيروس الكورونا أن يبقى على سطح لمدة طويلة بعد أن قام شخص مصاب بلمسه. تقول هارفارد أنه من المهم-على الأقل- مسح هذه الأسطح بالمطهر. ومن المهم أيضاً أن يتجنب الفرد السليم لمس فمه أو أنفه أو عينيه.

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ذكر مركز السيطرة على الأمراض أنّ انتقال الفيروس من الأسطح لم يتم توثيقه، ولكنّ “الأدلة الحالية تشير إلى أن فيروس كورونا الجديد قد يبقى قابلاً للحياة لساعات بل حتى لأيام على الأسطح المصنوعة من مواد مختلفة.

وأفادت لايف ساينس أنّ” الإيثانول، بيروكسيد الهيدروجين أو المنظفات القائمة على التبييض فعالة في قتل فيروسات كورونا التي تعيش على الأسطح.”

اتخاد احتياطات العزل الاجتماعي

والعزل الاجتماعي هي ممارسات ينفّذها موظفو الصحة العامة لمنع انتشار الأمراض المعدية. يعتقد الخبراء أنّ الفيروس ينتشر بشكل رئيسي من خلال قطرات تخرج من فمك وأنفك. عندما يتحدّث إليك شخص مصاب أو يزفر أو يسعل أو يعطس، تنطلق القطرات حوالي 3 إلى 6 أقدام قبل أن تجذبها الجاذبية إلى الأرض. وإلا فقد كانت هذه القطرات ستستنشق أو تهبط في أفواه أو أنوف أولئك القريبين.”

اغسل يديك كثيراً

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بغسل اليدين بشكل متكرر وسط تفشي فيروس كورونا. العملية بسيطة: خذ الصابون وأجرِ بعض الماء. نظف يديك لعشرين ثانية على الأقلّ، خصوصاً بعد أن تكون في العلن أو بعد أن تنفخ أنفك. يعتبر الصابون أفضل خيار، ولكن إذا لم يكن متوفر لديك فإنّ مطهر اليدين الذي يتضمّن 60 في المئة الكحول قد يفي بالغرض.

تغطية السعال والعطس

يصرّ مركز السيطرة على الأمراض على أنّ إحدى أفضل الطرّق لمنع انتشار COVID-19 هو التدرب على تغطية فمك بمنديل أو بمرفقك عندما تسعل أو تعطس.

ابق في البيت إذا كنت تشعر بالمرض

إنّ كوفيد-19 معدي للغاية ويمكن أن تكون له تداعيات خطيرة على الجمهور المعرض للخطر. إذا كنت تشعر بالضيق أو الانزعاج، ابقَ في المنزل. وإذا كنت مضطراً إلى الخروج وأنت مريض، ارتدي قناعاً للوجه. وفي حال لم يكن لديك قناعاً للوجه ابذل قصارى جهدك لتغطية فمك خاصةً إذا كنت تسعل.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض أيضاً العاملين في الرعاية الصحية ارتداء قناع إذا كانوا يعالجون مريضاً مصاباً بفيروس كورونا.

وقال الدكتور ويليام شافنر، خبير الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت “إننا لا نطلب منك البقاء في المنزل وإغلاق الأبواب”. “لم نصل إلى هذه الحالة بعد، ولا أعتقد أننا سنصل إليها.”

وأضاف:” إنّ الأشخاص الذين يعانون من السعال والعطس يجب أن يبقوا في المنزل قدر الإمكان ويتصلوا بمكتب الطبيب إذا كانوا يخططون لفحص وتشخيص مرضهم. أمّا الأشخاص الذين تمّ تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا فعليهم التزام المنزل، كما على كلّ الذين كانوا على اتصال وثيق مع حالة مؤكدة أن يلزموا بيوتهم لمنع انتشار العدوى.