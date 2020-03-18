"الشباب شباب القلب" عجوز يحتفل بعيد زواجه الـ67 أمام نافذة شريكة حياته

في واقعة تبعث الأمل وتؤكد مقولة أن "الشباب شباب القلب"، احتفل مسن بالذكر الـ67 لزواجه أمام نافذة شريكة حياته التى تتواجد فى دار رعاية، بولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يسمح للزوج زيارة زوجته بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19، حيث ذكر موقع قناة WNBC الأميركية، أنه بسبب مخاوف من إصابة زوجته بفيروس كورونا، لم يتمكن "بوب" من الذهاب إلى دار الرعاية وأن يكون مع زوجته "نانسي "، لكنه لم يدع ذلك يمنعه من الاحتفال.

وأوضح التقرير، أن بوب أحضر لافتة إلى دار الرعاية التي تمكث فيها زوجته، قائلاً : "لقد أحببتك 67 عامًا وما زلت أحبك.. ذكرى سعيدة"، حيث رفعها أمام نافذة زوجته في دار الرعاية، حتى تتمكن من رؤيتها والاحتفال بالذكرى السنوية لها أيضًا.

ردت نانسي على لوحة زوجها من خلال التلويح من نافذة غرفتها في الطابق الثاني، بينما قال بوب: "هذا يجعلني أشعر بالسوء لأنني أريدها أن أكون معها وأنا أعلم أنها لا يمكن أن تكون كذل"، وقالت لورا بوب، ابنته، أنها تعلمت الكثير من والديها وكل ما شاركوه في 67 سنة من زواجهم، قائلة "لقد كانت مجرد مثال لنا ، بالنسبة لنا جميعًا عندما كنا أطفال.. لذا فقد تعلمنا جميعًا ولا يسعني إلا أن أتمنى أن يكون لدي نصف ما شاركوه على مر السنيين.. لقد كانوا دائمًا مصدر إلهام لنا..وأعتقد أنه بمجرد رؤية كل عام يمر، ما زالوا يعبرون عنه بطريقة ما في الذكرى السنوية".

وتابع بوب عن زوجته: "لا أريد أي شخص أخر.. لا أعتقد أنها يمكن أن تتحمل أي شخص أخر غيري"، حيث يشار إلى أن المحافظ منع جميع الزيارات إلى دور رعاية المسنين لمدة 30 يوما، كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا ، ما يثار حول تأثير على المسنين، وقبل الحظر كان بوب يزور زوجته كل يوم.

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