كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:42 صباحاً - تناول المكسرات أثناء الحمل المبكر يمكن أن يحسن نمو الطفل العصبي، لقد وجد أن الأطفال الذين تتناول أمهاتهم 2 - 3 أوقيات من المكسرات أسبوعياً (بمعدل 74 جراماً في الأسبوع) خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل لديهم معدل ذكاء وذاكرة واهتمام وتركيز أفضل من أقرانهم الذين لا تأكل أمهاتهم المكسرات أثناء الحمل، فما هي فوائد البندق للحامل، تكشفها الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والتوليد.

فوائد البندق للحامل



توفر المكسرات مثل اللوز والجوز والصنوبر والجوز والفول السوداني العديد من الفوائد الصحية. المكسرات ممتلئة بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمواد المغذية الصحية الأخرى (الألياف وفيتامين E، ستيرول النبات، والأرجينين (L ، الذي يساعد على تقليل خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري والإجهاد التأكسدي. وعلاوة على ذلك، يرتبط الاستهلاك اليومي من المكسرات مع انخفاض المعرفي لدى كبار السن.

البندق يمد الحامل بهذه الفيتامينات



بشكل عام، المكسرات غنية بالأحماض الفوليكية والأحماض الدهنية، مثل أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية، والتي تعتبر ضرورية للتنمية العصبية. لا يمكن الحصول على هذه الأحماض الدهنية إلا من خلال نظامنا الغذائي؛ لأن جسمنا لا يستطيع تصنيعها وبالتالي تسمى الأحماض الدهنية الأساسية ،تزداد متطلبات الأحماض الدهنية أوميغا 3 في النساء الحوامل مقارنة بالمتطلبات في النساء غير الحوامل. تظهر بعض الدراسات أن هذه الأحماض الدهنية تلعب دوراً رئيسياً في توقيت الحمل وكذلك وزن المواليد ،أثناء الحمل، يمكن أن يتسبب تناول عدد قليل من المكسرات في تراكم هذه المكونات في الجزء الأمامي من دماغ الجنين، مما يؤدي إلى تحسين الذاكرة وغيرها من الوظائف الإدراكية. وفقاً للدراسات، يوفر استهلاك الجوز خلال فترة الحمل المبكرة فوائد طويلة الأجل لحركة الطفل ونموه المعرفي.

البندق يحمي الحامل من السكتة الدماغية



الأشخاص الذين يتناولون نظاماً غذائياً نباتياً غنياً بالمكسرات والخضراوات وفول الصويا قد يقل لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، البندق ينظم العملية الحيوية لزرع المشيمة في الحمل المبكر.

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كيف تساعد المكسرات على تحسين وظائف الطفل العصبية؟



حمض الفوليك مهم بشكل خاص خلال المرحلة المبكرة من الحمل حيث يساعد فيتامين "ب" في تكوين الأنبوب العصبي، يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى تشوهات خطيرة (مثل التهاب الدماغ والعمود الفقري) في الدماغ والعمود الفقري. وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب على كل امرأة في سن الإنجاب تستهلك 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يومياً لتجنب نتائج الحمل الضارة.

يعد استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوزاهيكسينويك (DHA)، مهماً أيضاً أثناء الحمل لأنه عنصر أساسي في التطور الهيكلي والوظيفي للدماغ الجنيني وشبكية العين والجهاز المناعي.

وفقاً للأدلة العلمية، ترتبط الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة بعدد من الوظائف الفسيولوجية، بما في ذلك تنظيم التعبير الجيني، وصيانة تكوين غشاء الخلية، وتعديل قنوات الغشاء والبروتينات. وعلاوة على ذلك، لديهم آثار مضادة للالتهابات، والتي هي مفيدة بشكل خاص أثناء الحمل.

ما هو الاستهلاك الأفضل لتناول الحامل البندق ؟



إن الاستهلاك اليومي الكافي لأحماض أوميغا 3 الدهنية الموصى بها من قبل مجلس الغذاء والتغذية التابع للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة هو 1.4 غرام و1.3 غرام في النساء الحوامل والمرضعات، على التوالي. هذا مطلوب لتحسين السلوك والانتباه والتركيز والذاكرة وقدرات التعلم لدى الأطفال. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى أوميغا 3 في مخ الجنين إلى عجز إدراكي واضطرابات سلوكية مثل القلق والاكتئاب والعدوان.