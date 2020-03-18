أسئلة وأجوبة تفيدك في حماية أطفالك من الكورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:42 صباحاً - هذا الفايروس المجهول المصدر، بات حديث الناس على الكرة الأرضية كلها، والتي دخلها الكثير من اللغط، بين مصدق لأمر ومكذب لآخر، ولأن الأمهات، هن اللواتي يقع على عاتقهن حماية الأطفال وأسرهن من أي عوارض مرضية، تنقل "الخليج 365 وطفلك" لهن هذه الإجابات والحقائق عن فيروس كورونا، والتي أصدرتها منظمة الصحة العالمية.







حتى في المناطق الحارة



هل يمكن أن ينتقل الفيروس في المناطق التي يكون المناخ فيها حاراً ‏ورطباً؟

بالتأكيد يمكن، وكيفما كان ‏المناخ، والمطلوب اتخاذ التدابير الوقائية في أي ظروف مناخية.





محارم ورقية



هل مجففات الأيدي فعالة في القضاء على فيروس كورونا المستجد خلال 30 ثانية؟

كلا، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفهما تماماً بمحارم ورقية.



استخدام الكمامة



هل يمكن إعادة استخدام الكمامات من فئة N95؟ وهل يمكن تعقيمها بواسطة معقم اليدين؟

كلا، حتى لو كانت مسطحة أو من فئة N95 إذا كنت تخالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا لجديد أو بعدوى تنفسية أخرى، فإن مقدمة الكمامة تعتبر ملوثة بالفعل. ينبغي إزالة الكمامة من دون لمسها من الأمام، ثم ينبغي فرك اليدين بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.





الأشعة فوق البنفسجية



هل تقضي مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية على فيروس كورونا الجديد؟

أبداً، لأن هذه الأشعة يمكن أن تسبب حساسية للجلد.



المعقمات



هل يساعد رش الجسم بالكحول أو الكلور في القضاء على فيروس كورونا الجديد؟

كلا، خصوصاً إذا دخلت الجسم بالفعل. بل قد يكون ضارة بالأغشية المخاطية، وهي مفيدة فقط لتعقيم الأسطح.

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لقاحات الأمراض التنفسية



هل تعمل اللقاحات المضادة للالتهاب الرئوي على الوقاية من فيروس كورونا المستجد؟

لا. فهذا الفيروسيحتاج إلى لقاح خاص به. ويعمل الباحثون على تطويره، كما تدعم منظمة الصحة العالمية هذه الجهود. لكن يُوصى بالحصول على التطعيم ضد الأمراض التنفسية لحماية صحتكم.

محلول ملحي



هل يساعد غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي في الوقاية من العدوى؟

لا. ليس هناك أي دليل، ولكنه يساعد في الشفاء من الزكام بسرعة أكبر.





الثوم



هل يساعد تناول الثوم في الوقاية من العدوى؟

رغم أنه يحتوي على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. لكن لا توجد أي ألة تثبت أن تناوله يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.





حالات مرضية سابقة



مَنْ الأكثر عُرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، كبار السن أم صغار السن؟

جميع الأعمار، لكن كبار السن والأشخاص المصابين بحالات مرضية سابقة الوجود (مثل الرَبْو، وداء السُكَّريّ، وأمراض القلب) هم الأكثر عُرضة للإصابة بالفيروس.



المضادات الحيوية



هل المضادات الحيوية فعَّالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد وعلاجه؟

لا، فهي تقضي على الجراثيم فقط، ومع ذلك، إذا تم إدخال أي فرد من العائلة إلى المستشفى فسيأخذ المضادات الحيوية لاحتمالية إصابتك بعدوى جرثومية مصاحبة.