جدول تغذية الرضيع، في عامه الأول 6 نصائح للتغذية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:42 صباحاً - جدول المحتوى الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع الشهر الخامس الشهر السادس الشهر السابع الشهر الثامن الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 6 نصائح لنجاح عملية تغذية الطفل في العام الأول

هناك حكمة تقول: أن «الغذاء هو الدواء»، خاصة الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية بنسب معقولة تحمي الجسم وتقيه شر الإصابة بالأمراض المختلفة، الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يضع جدولاً غذائياً مقترحاً للطفل خلال عامه الأول، وعدداً من النصائح.

الشهر الأول

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رضاعة طبيعية أو صناعية عند الحاجة بمعدل رضعه كل 2 - 3 ساعات، مع رضعة أعشاب ليلاً للتخلص من المغص والانتفاخ والمساعدة على النوم الهادئ.



الشهر الثاني

رضاعة عند الحاجة كل 3 ساعات، يمكن إضافة ماء الشرب النقية أو عصير البرتقال أو التفاح مصفى بدون سكر، ويكون مخففاً في البداية وبماء معقم، ثم يزداد التركيز تدريجياً مع تقدم الأيام وبكميات صغيرة

الشهر الثالث

الرضاعة الطبيعية+ عصير طماطم مصفى بدون سكر، وفي نهاية الشهر الثالث يمكن إعطاء الزبادي قليل الدسم - العشرة الأيام الأخيرة - أو تخفيف الزبادي بالماء المغلي بعدما يبرد، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من السكر أو العسل.



الشهر الرابع

الرضاعة الطبيعية+ يمكن إدخال وجبة حبوب مثل مسحوق الحليب بالحبوب بالقمح أو الأرز+ بسكويت أطفال بالشاي والحليب+ مهلبية خفيفة + في نهاية الشهر الرابع - العشرة الأيام الأخيرة - يمكن البدء في إعطاء الطفل فاكهة مسلوقة أو مهروسة، أو شوربة خضار - بطاطس+ كوسة+جزر - بماء وملح خفيف أو سكر خفيف وتهرس وتضرب بالخلاط

الشهر الخامس

الرضاعة الطبيعية عند الحاجة - بداية استخدام صفار البيض تدريجياً - ويمكن إضافته إلى البطاطس المسلوقة جيداً.



الشهر السادس

الرضاعة الطبيعية+ فاكهة - موز، تفاح، مشمش، خوخ، عنب - أو وجبة من مسحوق الحليب بالفواكه، يمكن إعطاء الطفل جبن، وفول مقشور.



الشهر السابع

الرضاعة الطبيعية+ إضافة صدر دجاجة، أو كبد الدجاج بعد ضربها بالخلاط إلى شوربة الخضار.



الشهر الثامن

الرضاعة الطبيعية+ يضاف بياض البيض تدريجياً+ لحم بتلو أحمر.



الشهر التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر

رضاعة عند الحاجة، لبن مخفف بالماء، إدخال ظهر السمك المشوي، أو لحم ورك دجاج مهري، أرز مسلوق، خضار مطبوخ خفيف مع الأرز أو مكرونة.



6 نصائح لنجاح عملية تغذية الطفل في العام الأول



1 - الرضاعة الطبيعية هي المفضلة دائماً وحتى نهاية العام الثاني كما أوصانا الله.

2 - الطفل لم يعتد البلع بعد، يجب استخدام ملعقة صغيرة تناسب فمه، مع الحرص على أن يكون الطعام سائلاً قدر الإمكان حتى يكون سهل البلع والهضم، وينصح بكميات صغيرة في البداية حتى يعتاد عليه ثم تزداد تدريجياً.

3 - تعطَى الوجبات قبل الرضاعة حتى يتقبلها، ويفضل إعطاء الوجبة الجديدة لمدة 5 - 7 أيام متواصلة حتى يتعود على طعمها، ثم تضاف الوجبة الأخرى بعد ذلك وهكذا، ولا يجب إدخال وجبتين جديدتين في الوقت نفسه حتى لا يرتبط الطفل ويرفض الوجبتين معاً.

4 - إذا رفض الطفل الوجبة واستمر في رفضه لمدة5 - 7 أيام متواصلة، فهذا يعني أنه لا يستسيغ طعم هذا الطعام، فينصح بتغيره وعدم الضغط عليه أكثر من ذلك.

5 - تقل شهية الطفل بدرجة عالية عند بلوغه العام الأول وهذا شيء طبيعي، ولا توجد مواعيد محددة للرضاعة الطبيعية أو الصناعية، ولكن حين يجوع الطفل يرضع.

6 - لا يجب إعطاء الطفل الرضعة كلما بكى، فربما يكون البكاء لسبب آخر غير الجوع - مغص، بلل الحفاض- فلا بد من معرفة سبب البكاء.