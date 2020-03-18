كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:42 صباحاً - تتخوف الكثير من السيدات الحوامل من تناول الجوز، فهل له فوائد حقاً في ولادة طفل أكثر ذكاء؟ سؤال يتردد على ألسنة العديد من النساء، لمعرفة واكتشاف أصل الجوز وفوائد الجوز للحامل، الجوز فواكه حجرية مستديرة، بذرة واحدة لشجرة الجوز شائعة الاستخدام بعد النضوج الكامل، تكشف إزالة القشور عن قشرة الجوز المتجعد، والتي عادة ما تكون موجودة في جزأين أو ثلاثة، أثناء عملية النضوج، ستصبح القشور هشة والقشرة صلبة. يحيط الغلاف بالنواة، الذي يتكون عادة من نصفين مفصولين بواسطة قسم. يتم وضع حبات البذور، المتوفرة بشكل شائع كالجوز المقشر، في معطف بذرة بنية اللون يحتوي على مضادات الأكسدة. تحمي مضادات الأكسدة البذور الغنية بالنفط من الأكسجين الجوي، وبالتالي تمنع فساد الجوز.



يكون الجوز متأخراً في نمو أوراق الشجر، عادة ما لا يتجاوز منتصف الربيع، إنها تفرز المواد الكيميائية في التربة لمنع النباتات المتنافسة من النمو. لهذا السبب، لا ينبغي أن تزرع الزهور أو الحدائق النباتية بالقرب منهم، تكشف الدكتورة زينب مأمون استشاري الطب البديل، فوائد الجوز للحامل خلال السطور التالية.



فوائد الجوز للحامل



• تحسين الأداء الإدراكي العصبي للجنين، يحتوي عقار الجوز على نسبة عالية من المركبات الوقائية العصبية مثل فيتامين E، الميلاتونين، الفولات وجميع أحماض Omega 3 الدهنية المهمة، كل هذه الأمور تستفيد بشكل مباشر من الأداء المعرفي، والذي يتضمن الذاكرة والانتباه والتركيز والتفكير والإبداع.



فوائد الجوز للحامل



يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تقلل من الإجهاد التأكسدي في الدماغ وتساعد على تحسين إشارات المخ وتولد الخلايا العصبية وهي إنشاء خلايا عصبية، تناول الجوز أثناء الحمل مفيد للغاية لعقل الجنين، يمكن للحوامل تناول من 4 - 5 حبات يومياً وأن يمنحن أطفالهن الفرصة، أنه قد تم ربط (الجوز) بوظيفة أفضل للمخ لدى البالغين، بما في ذلك سرعة معالجة أسرع ومرونة عقلية أفضل وذاكرة أفضل.

التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم - يتحكم (الجوز) في مستويات الكوليسترول ويحسن أداء قلبك. أنها تساعد في خفض LDL (الكولسترول السيئ)، وتحسين وظيفة الأوعية الدموية. كما أنها تقلل من خطر تراكم البلاك في الشرايين.

الحفاظ على ضغط الدم، يساعد (الجوز) على التوازن والحفاظ على ضغط الدم الحيوي أثناء الحمل، تتعرض النساء الحوامل لارتفاع ضغط الدم في الثلث الثالث من الحمل، والذي قد يكون خطيراً جداً ويؤدي إلى إجهاض والولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة، تناول فقط أوقية من الجوز (يومياً) يمكن أن يقاوم هذه المشاكل بفعالية.

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يحتوي جلد الجوز الورقي على مادة البوليفينول التي تساعد على محاربة الأكسدة في جسمك. بمعنى آخر، استهلاك الجوز يجعلك تتقدم في العمر ببطء.

يقلل الالتهاب، وهو سبب الأمراض المختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكري ومرض ألزهايمر والسرطان.

صحة الأمعاء، مشاكل الأمعاء شائعة في النساء الحوامل، عسر الهضم، وانتفاخ البطن، وحمض الجزر كلها جزء من عملية تحمل الطفل. يمكن أن يساعد أكل الأخروت (الجوز) على مكافحة مشاكل الأمعاء المتنوعة من خلال إعطاء ميكروبات الأمعاء الدقيقة المغذية وغيرها من البكتيريا التي تعزز الصحة.

يدعم التحكم في الوزن، زيادة الوزن أمر شائع في الحمل، ولكن لا تريد أي امرأة أن تضع وزناً أكبر مما هو مطلوب لصحة المولود الجديد. في حين أن الجوز غني بالسعرات الحرارية، إلا أنه يمتص بسهولة ويساعد في السيطرة على الشهية. حتى أن بعض الدراسات قد وجدت أنه بعد أسبوع من تناول الجوز يومياً، يتم تقليل حث الأسنان الحلوة بشكل كبير.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، يمكن محاربة سرطانات الثدي والبروستاتا والقولون والمستقيم بأخروت (الجوز). الجوز غني بالإيلاجيتانين من البوليفينول، والتي يتم تحويلها بواسطة ميكروبات الأمعاء إلى يوريثين. يوريثين بدوره لديه خصائص تشبه الهرمونات التي تساعد في الحد من السرطانات المرتبطة بالهرمونات مثل سرطان الثدي والبروستاتا. أيضاً، يوريثين له خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



حقائق وسعرات حرارية عن الجوز

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لكل 100 غرام من (الجوز) تحصل على:

654 سعرة حرارية.

4 ٪ ماء.

15.2 غرام من البروتينات.

13.7 غرام من الكربوهيدرات.

2.6 غرام من السكر.

6.7 جرام من الألياف.

65.2 غرام من الدهون.

9.08 جرام من أوميغا 3.

38.09 جرام من أوميغا 6.

يحتوي على 1.2 ملغ من فيتامين C.

الجوز يحتوي على نحو 65 ٪ من محتوى الدهون مما يجعلها ذات طاقة عالية للغاية من السعرات الحرارية طعام كثيف - إذا كنت تدير سباق الماراثون أو تخطط لرفع الفائدة، فالجوز هي الفائدة التي تخبئها في جيبك.

الجوز غني بالمعادن مثل النحاس والفوسفور وفيتامين بـ6 وفيتامين هـ والمنغنيز وحمض الفوليك. حمض الفوليك أمر حيوي للنساء الحوامل ويمنع العديد من التشوهات.



الأكل والطبخ للجوز



الجوز الإنجليزي ذو اللون البني الفاتح هو الأكثر استخداماً. في حين أن الجوز له مذاق مرير طفيف، إلا أنه إذا تم تخزينه لفترة طويلة جداً في المناخات الاستوائية، فيمكن أن يصبح مريراً جداً وحتى يطلق الزيوت. من الناحية المثالية يجب تخزينها في الثلاجة.

الجوز يمكن أن يؤكل نيئاً أو محمصاً، يمكن تقطيعه ورشه على السلطة وتحظى بشعبية كبيرة في الحلويات، والشوفان مع الجوز والزبيب هو خيار الإفطار المغذي للغاية، الجوز أيضاً يضاف إلى أي نوع من الحشو، غالباً ما يتم استخدام الجوز المسكر لتزيين الآيس كريم والكعك المحمر وتزويده بإضافة الجوز يمكن أيضاً طحنه جيداً وإضافته إلى الطعام، يعد الجوز المحمص إضافة رائعة إلى أي نوع من مزيج الطعام، يمكنك حتى استخدام زيت الجوز المضغوط البارد للسلطات.



المخاطر والآثار الجانبية للجوز



رغم أنه لا يمكن قول ما يكفي عن الفوائد والقيمة الغذائية للجوز، إلا أنه يجب توخي بعض الحذر، الجوز هو واحد من الأطعمة الثمانية الأكثر حساسية التي تم تحديدها عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون رد الفعل التحسسي شديداً جداً وقد يؤدي إلى الحساسية المفرطة التي قد تكون قاتلة، يتم تحديد الحساسية الجوز في مرحلة الطفولة المبكرة في معظم الناس، تحتاج النساء الحوامل إلى توخي الحذر الشديد إذا لم يسبق لهن تناول الجوز أو غير متأكدين من إصابتهن بالحساسية من خلال تناوله، في بعض الحالات، تم العثور على الجوز للحد من امتصاص المعادن وخاصة الحديد الذي يمكن أن يكون ضاراً للنساء الحوامل، الجوز هو طعام رائع. إذا لم يكن لديك حساسية من تناوله، فهو الإضافة العليا لنظامك الغذائي اليومي، وأنه متوفر بيعه وتداوله في الأسواق.