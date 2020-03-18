هل أساوم طفلي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 مارس 2020 10:42 صباحاً - نعم عامليه مثلما ترغبين أن تُعامَلِي؛ صراعات القوة قد بدأت بينك وبين طفلك -الشاب الصغير- هو يجاهد لتحقيق استقلاليته، وأنت تريدين له الصواب وإثبات أمومتك، مهاراته وإمكاناته زادت في هذا الشهر .. هيا جربي معه أسلوب المساومة بدلاً من الأوامر...وإرشادات أخرى يوضحها لنا الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال.

قرابة الشهر التاسع عشر يبدأ طفلك بالاستيعاب حين لا تكون الأشياء في مكانها وفقا لمعايير الأشخاص الكبار، سيضحك على شيء واضح في انه غير صحيح أو غير مناسب- مثل إطلاق اسم الحمارالوحشى على الزرافة، أو تسمية الأخ بدل الأخت، كما سينتبه أيضا للأخطاء مثل وجود عين ناقصة في دمية الدب الطرية أو وجود بقعة جديدة على السجادة

ورغم أنك تفهمين أقل من نصف ما يقوله طفلك، لكنه بدأ يتعرف على معظم الكلمات التي تستعملينها عندما تكونين معه، كما أنه يمر الآن بطفرة لغوية وأصبح يستعمل كلمتين معا مثل" أنا ذاهب" أو " ضع أنت" سيساعد شرحك لكل ما تفعلين في حياتك اليومية على تعلم طفلك الكلام ..وإن بدا لك ذلك تكراراَ مملاً

سيحصل طفلك على كل التحفيز اللازم من خلال اللعب غير المنظم، لذا لا تلاحقيه بدروس الرقص أو الموسيقى الآن، قد يتطلع طفلك إلى رؤية أطفال آخرين إلا انه قد لا يعرف كيف يلعب معهم يعد

قواعد عليك الالتزام بها

Advertisements

"نظم لعبك، اذهب إلى غرفتك، تناول كل طعامك"...عبارات انتهى وقتها؛ استبدليها بـ: هيا نقرأ القصة ثم نخرج، رتب المكعبات وضعها بعلبتها وأنا سوف أجمع أجزاء البازل وهكذا.

أصبح هناك تناسق عضلي وعصبي لدى طفلك، يعرف التوافق بين اليد والعين وبالتوازن، كما يستطيع الوقوف وحده وركل الكرة، يمشي ويجري من دون مساعدة.. وكلها علامات إيجابية على نمو طفلك.

الوزن المثالي للطفل 11،2 كجم، وما بين 9،2-11 كجم يعتبر أيضاً وزناً طبيعياً، الطول المثالي 83 سم، وما بين 79- 88 سم يعتبر طبيعياً أيضاً.

حس الفكاهة بدأ بالظهور، طفلك يدخل في موجات من الضحك، سيضحك على الأمور الخاصة بوضوح؛ استعمال المؤنث بدل المذكر عند مناداة الأخ، وسيضحك عندما تحاولين أن تكوني مضحكة بشكل ما.

سيتمكن من الاستعمال الجيد للملعقة والشوكة، يستوعب نصف الحديث، يمكنه غسل يديه ووجهه وتنظيف أسنانه بالفرشاة مع المساعدة.

لاتكثري من أوامرك..وساوميه

يستطيع أن يركض، يعرف جيداً عندما يخطئ في الأشياء المعهودة، يشير إلى صورة الكلب والقطة حين تلفظين بالكلمة، يرمي بالكرة من فوق كتفه، وقد يعرف عندما يريد التبول.

عضلات ساقيه وذراعيه أصبحت أقوى، يتسلق بمهارة، ودورك توضيح الأماكن التي يسمح فيها بالتسلق والأماكن الممنوعة، الأطفال في عمر الـ19 شهراً متسرعون ولا يعرفون معنى الخطر.

امنحي طفلك فرصة التسلق في الحدائق العامة، ودعيه يفرغ طاقته عندما يسمح الطقس بذلك، ولا تقيدي حركته بكثرة الأوامر، ولكن يجب أن تقولي"لا" عند الحاجة لذلك.

لطفلك عالمه الخاص الممتع