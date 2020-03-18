شكرا لقرائتكم كورونا.. وزير الصحة الفرنسي ينصح بدواء لخفض الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الصحة الفرنسي، السبت، المواطنين من استخدام الأدوية المضادة للالتهاب إذا ظهرت عليهم أعراض تشبه الإصابة بفيروس كورونا، لأن هذه الأدوية قد تزيد حالتهم سوءا.

وقال الوزير أوليفييه فيران على تويتر: "تناول الأدوية المضادة للالتهاب (ايبوبروفين وكورتيزون...) قد يكون ضمن عوامل تفاقم العدوى. إذا كنت مصابا بارتفاع في درجة الحرارة فعليك أن تأخذ باراسيتامول".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إغلاق المدارس، ودعا الناس إلى تجنب الاختلاط عن قرب خشية نشر الفيروس، الذي أودى بحياة 79 شخصا في فرنسا وأصاب أكثر من 3600 هناك.