تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت الفول السوداني

المقادير

2 x عدد صفار بيضة

2 x عدد بيضة (بياض فقط ومخفوق جيدا)

1 x كوب دقيق

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كيس فانيليا

1 x كوب فول سوداني (محمص ومجروش)

¾ x كوب شيكولاتة (خام)

½ x كوب زبدة

½ x كوب سكر بودرة

الطريقة:

فى وعاء عميق نضع الزبد والسكر ونخفق جيدا حتى يصبح هشا.

ثم نضيف صفار البيض والفانيليا ونخفق جيدا.

ثم نضيف الدقيق والباكينج بودر للخليط بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم ندهن صينية بالزبد ونفرد بها العجينة بحيث يكون السمك 1 سم.

ثم فى حمام مائى على نار هادئة نذوب الشيكولاتة الخام.

ثم نضيف الفول السودانى وبياض البيض وفانيليا والسكر ونقلب.

ثم عند الغليان ترفع من على النار وتترك جانبا حتى تهدأ.

ثم نضع خليط الشيكولاتة فوق العجينة مع تغطية أطراف العجينة.

ثم نضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة أو لحين أن تنضج.

ثم تترك حتى تهدأ لمدة 10 دقائق ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فوندو شوكولاته

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته