تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوكولاته بزبدة الفول السوداني

المقادير 3 x كوب كورن فلكس

1 x كوب زبدة الفول السودانى

1 x كوب شوكولاته مارس (شوكولاتة طبخ) الطريقة: هنسيح الشوكولاته في حلة داخل حلة مياة مع تقليب خفيف

هنرفعها من النار و نضيف عليها زبدة الفول السوداني و نقلبها

هنضيف الكورن فليكس للخليط و نقلب

بالمعلقه هنوزع الشوكولاته علي ورق الزبده كل قطعه لوحدها و نحطها في الثلاجه. لحد ماتمسك. و بالهنا و الشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاته تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوكولاته

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