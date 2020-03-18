تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى السفوف السوري

القاهرة - لايف ستايل المقادير 50 x جرام لبن بودرة (أو ممكن تبديله بنص كوب لبن حليب)

3 x كوب زيت عباد شمس

2 x كوب سكر

2 x كوب ماء

1 x رشة ملح (ذرة ملح)

1 x كيس باكينج بودر

1 x كوب دقيق (عادي)

1 x كيلو دقيق (بسبوسة) مقادير شراب بارد (شربات) ¾ x كوب سكر

½ x كوب ماء Advertisements الطريقة: بمضرب بيض هنضرب الماء مع السكر مع الزيت مع اللبن

نضيف دقيق البسبوسة و الدقيق العادي و الباكين بودر و الملح و نستمر في ضربهم

نضيف الخليط في صينية و ندخله الفرن 30 دقيقة على درجة حرارة 160

بعد ما تخرج الصينية من الفرن تسقى بشراب بارد

في كاسارولا هنضيف الماء و السكر و نسيبهم على نار لحد ما يغلوا

وقبل ما يتحط على الحلوى لازم نسيبه يبرد

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