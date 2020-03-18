تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فطيرة القرع العسلى

المقادير

2 x عدد بيضة (للحشو)

2 x معلقة كبيرة سكر بودرة (للفطيرة)

2 x معلقة كبيرة ماء (مثلج للفطيرة)

2 x معلقة كبيرة نشا (للفطيرة)

2 x معلقة كبيرة عسل نحل (للحشو)

1 ¼ x كوب دقيق (للفطيرة)

1 x كوب قرع عسلي (ناضج ومهروس للحشو)

1 x معلقة صغيرة فانيليا (سائلة)

1 x رشة قرفة (للحشو)

1 x رشة جوزة الطيب (للحشو)

½ x كوب زبدة (للفطيرة)

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر (للفطيرة)

½ x كوب لبن كامل الدسم (للحشو)

¼ x كوب سكر بنى (للحشو)

الطريقة:

في إناء عميق نضع المكونات الجافة للفطيرة ونقلب.

ثم نصيف الزبد وتفرك مع المكونات الجافة جيدا حتى تصير مثل حبات الرمل.

ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن المستمر حتى يتكون لدينا عجينة متماسكة ثم تغطى ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق حتى تصبح بسمك نصف سم.

ثم في صينية مدهونة بالزبد نفرد العجينة ثم بالشوكة تخرم القاعدة.

ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة او لحين أن تنضج وتأخذ لون ذهبى ثم تترك حتى تبرد.

ثم في وعاء عميق نضع البيض والسكر والعسل ونخفق جيدا.

ثم نضيف القرع واللبن والبهارات ونقلب.

ثم نصب الحشوة فوق الفطيرة ثم نضعها في الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو لحين ان ينضج الحشو.

تترك حتى تبرد تماما وترش بالسكر البودرة ثم تقدم بالهنا والشفا

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