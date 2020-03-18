تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوفان بالقرفة والتفاح

المقادير

– الشوفان : كوب

– حليب : كوب (خالي الدسم)

– التفاح : 1 حبة (مقطع شرائح)

– لوز : ربع كوب (محمص / حبّ كامل)

– القرفة : ملعقة صغيرة

– العسل : 2 ملعقة كبيرة الطريقة: اخلطي الشوفان مع الحليب والقرفة في قدر على نار متوسطة حتى يمتزج و يبدأ المزيج بالغليان ثم ازيلي الشوفان عن النار.

ضعي الشوفان في طبق.

وزعي التفاح واللوز والعسل فوقه وقدميه ساخناً أو دافئاً حسب الرغبة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كب كيك موز بالشوفان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التفاح

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