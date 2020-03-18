تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المحمصة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة ماء زهر
2 x كوب لوز
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
1 x لفة جلاش
1 x كوب سكر بودرة
½ x كيلو سكر
الطريقة:
فى إناء به ماء مغلى على النار نضع اللوز ويترك لمدة دقائق ثم ينشل ويقشر.
ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق على النار يحمص اللوز ثم يفرم.
فى وعاء عميق نخلط اللوز المطحون والسكر البودرة وماء الزهر.
ثم فى إناء على النار نضع السكر مع كوب ماء وعصير الليمون ويترك حتى يغلى ثم نهدى حتى يغلظ قوامة.
تفرد رقائق العجين وتدهن بالزبد.
ثم تحشى بخلطة اللوز ثم تطوى على شكل مستطيل وتكرر العملية حتى الغنتهاء من الكمية.
ثم فى زيت ساخن غزير تقلى وحدات المحمصة حتى تأخذ لون ذهبى ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.
ثم تسقى بالشربات وترص فى طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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