القاهرة - لايف ستايل المقادير: 60 x جرام ليمونة (مخلل ..مقطع)

5 x معلقة كبيرة فول

2 x عدد خيار (مخلل .. مقطع)

2 x عدد عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة طحينة

1 ½ x معلقة صغيرة ملح

1 ½ x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة كمون الطريقة: هنسخن زيت الزيتون في قدر على النار ثم يشوح فيه الفول حتى يسخن .

هنرفع القدر من على النار ثم تضاف اليه باقي المكونات مع التقليب جيدا .

ثم يقدم الفول ساخنا بألف هنا وشفا . Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس فى حلة الضغط طريقة إعداد وتحضير متبل الكوسا بالطحينة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول المعلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.