تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفول بالبشاميل

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
3 x معلقة كبيرة زيت زيتون
2 x كوب فول (مدمس و مهروس)
1 ½ x كوب حليب كامل الدسم (دافي)
1 x عدد فص ثوم مهروس
1 x معلقة صغيرة كمون
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الذوق)
1 x معلقة كبيرة زبدة
1 x عدد صفار بيضة
1 x معلقة كبيرة دقيق
1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الذوق)
الطريقة:
يخلط الفول مع زيت الزيتون والكمون والثوم والملح والفلفل حسب الذوق , ثم يوضع الخليط فى صينية>
يوضع الزبد مع الدقيق على نار متوسطة الحرارة حتى يكتسب الخليط لونآ ذهبيآ خفيفآ , ثم يضاف الحليب بالتدريج لإعداد البشاميل.
يخفق صفار البيضة مع البشاميل ويضاف الملح والفلفل حسب الرغبة , ثم يصب البشاميل على الفول.
يطهى في فرن مرتفع الحرارة حتى يكتسب البشاميل اللون البني الذهبي.
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