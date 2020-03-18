تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الفول بالبشاميل

المقادير:

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

2 x كوب فول (مدمس و مهروس)

1 ½ x كوب حليب كامل الدسم (دافي)

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الذوق)

1 x معلقة كبيرة زبدة

1 x عدد صفار بيضة

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الذوق)

الطريقة:

يخلط الفول مع زيت الزيتون والكمون والثوم والملح والفلفل حسب الذوق , ثم يوضع الخليط فى صينية>

يوضع الزبد مع الدقيق على نار متوسطة الحرارة حتى يكتسب الخليط لونآ ذهبيآ خفيفآ , ثم يضاف الحليب بالتدريج لإعداد البشاميل.

يخفق صفار البيضة مع البشاميل ويضاف الملح والفلفل حسب الرغبة , ثم يصب البشاميل على الفول.

يطهى في فرن مرتفع الحرارة حتى يكتسب البشاميل اللون البني الذهبي.

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