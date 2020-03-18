تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس فى حلة الضغط

المقادير:

2 x معلقة كبيرة عدس (أصفر)

2 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة صغير)

1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)

1 x عدد ليمونة

1 x عدد فص ثوم (اختيارى)

½ x كيلو فول

الطريقة:

ينقع الفول فى الماء قبل التدميس ب 12 ساعة.

يصفى من الماء ويغسل جيدا.

يوضع الفول فى حلة الضغط وعلية الطماطم و العدس المغسول جيدا وفص الثوم والبصلة ويوضع ماء ضعف كميه الفول.

نغلق غطاء الحلة بأحكام وتوضع على نار عالية الى أن تبدأ بأصدار الصفارة نهدى النار تماما لمدة ساعة الى ساعة ونص ..ثم نرفع الحلة عن النار وتترك لتهدى من البخار.

أول ما نفتح غطاء الحلة نعصر عليها الليمون لكى لا يسود الفول ..وبالهنا والشفا.

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