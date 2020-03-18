القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
2 x معلقة كبيرة عدس (أصفر)
2 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة صغير)
1 x عدد بصلة (مقطعة صغير)
1 x عدد ليمونة
1 x عدد فص ثوم (اختيارى)
½ x كيلو فول
الطريقة:
ينقع الفول فى الماء قبل التدميس ب 12 ساعة.
يصفى من الماء ويغسل جيدا.
يوضع الفول فى حلة الضغط وعلية الطماطم و العدس المغسول جيدا وفص الثوم والبصلة ويوضع ماء ضعف كميه الفول.
نغلق غطاء الحلة بأحكام وتوضع على نار عالية الى أن تبدأ بأصدار الصفارة نهدى النار تماما لمدة ساعة الى ساعة ونص ..ثم نرفع الحلة عن النار وتترك لتهدى من البخار.
أول ما نفتح غطاء الحلة نعصر عليها الليمون لكى لا يسود الفول ..وبالهنا والشفا.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن الضانى بالعدس
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لحم بالعدس الأصفر
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير فول مدمس فى حلة الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.