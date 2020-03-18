شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض نقص الكالسيوم عديدة أبرزها الشعور بالتعب والنعاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص الكالسيوم من الأمراض الشائعة التى تحدث عندما تكون مستويات الكالسيوم في الدم منخفضة، يمكن أن يؤدي النقص لفترة طويلة فى الكالسيوم إلى تغيرات في الأسنان وإعتام عدسة العين وتغيرات في الدماغ وهشاشة العظام، مما يتسبب في سهولة التعرض للكسور، كما يمكن أن تكون مضاعفات نقص كالسيوم الدم مهددة للحياة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص الكالسيوم، وفقاً لموقع "Medical news today".

اعراض نقص الكالسيوم

اعراض نقص الكالسيوم عديدة ونتعرف عليها فى السطور التالية، كما قد تصبح الأعراض الموضحة أدناه أسوأ مع تقدم المرض.

-مشاكل العضلات

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى التعب الشديد وألم العضلات وتشنجاتها وهذه هي أولى علامات نقص الكالسيوم، كما يميل الناس إلى الشعور بالألم في الفخذين والذراعين، وخاصة تحت الإبطين، عند المشي أو الحركة.

يمكن أن يسبب نقص الكالسيوم أيضًا خدراً أو تنميل ووخز في اليدين والذراعين والقدمين والساقين وحول الفم، وتشير هذه الأحاسيس إلى نقص أكثر حدة فى الكالسيوم.

يمكن أن تأتي هذه الأعراض وتختفي ، لكنها لا تختفي مع النشاط البدنى ، وقد يضطر الشخص إلى انتظارها.

- التعب الشديد

يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الكالسيوم الأرق أو النعاس، مع أعراض مثل:

-التعب الشديد.

-الخمول.

-شعور عام بالبطء.

-نقص الطاقة.

-يمكن أن يتسبب الإرهاق المرتبط بنقص الكالسيوم أيضًا في الدوار والدوخة وضباب الدماغ ، مما يؤدي إلى نقص التركيز والنسيان والارتباك.

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اعراض نقص الكالسيوم على الأظافر والجلد

اعراض نقص الكالسيوم المزمن على الجلد والأظافر، تشمل:

-قد يصبح الجلد جافًا ومسببًا للحكة، وقد ربط الباحثون نقص كالسيوم الدم بالإكزيما والصدفية، الأكزيما هو مصطلح عام لالتهاب الجلد،تشمل الأعراض الحكة والاحمرار وبثور الجلد.

قد يؤدي نقص الكالسيوم إلى الأظافر الجافة والمكسورة والهشة، يمكن أن يساهم أيضًا في الثعلبة ، وهي حالة تتسبب في تساقط الشعر في بقع مستديرة.

هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، حيث تقلل هشاشة العظام من كثافة المعادن في العظام، ويمكن أن تؤدي إلى الكسور.

تخزن العظام الكالسيوم جيدًا، لكنها تتطلب مستويات عالية للبقاء قوية، عندما تكون المستويات الإجمالية للكالسيوم منخفضة، يمكن للجسم سحبها من العظام، مما يجعلها هشة وعرضة للإصابة.

يستغرق الأمر سنوات حتى تفقد العظام كثافتها، وقد يستغرق نقص الكالسيوم وقتًا طويلاً للتسبب في مشاكل خطيرة.

متلازمة ما قبل الحيض المؤلمة (PMS)

تم ربط انخفاض مستويات الكالسيوم بمتلازمة ما قبل الطمث شديدة.

في عام 2019 ، خلص مؤلفو دراسة إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين د والكالسيوم قبل الدورة الشهرية قد تساهم في أعراض الدورة الشهرية، اقترح الفريق استخدام المكملات الغذائية للمساعدة في تخفيف الأعراض.

مشاكل الأسنان

عندما يفتقر الجسم إلى الكالسيوم ، فإنه يسحبه من مصادر مثل الأسنان، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأسنان ، بما في ذلك الجذور الضعيفة واللثة المتهيجة والأسنان الهشة وتسوس الأسنان.

أيضا ، يمكن لنقص الكالسيوم عند الرضع تأخير تكوين الأسنان.

الاكتئاب

تم ربط نقص الكالسيوم باضطرابات المزاج ، بما في ذلك الاكتئاب ، على الرغم من عدم وجود أدلة.