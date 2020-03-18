تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صنية الدجاج بالخضار

المقادير:

3 x عدد حبهان

2 x كوب عصير طماطم

2 x عدد قرنفل

2 x كوب مرق الدجاج

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x مكعب مرق الدجاج

1 x عدد قرفة (عود صغير)

1 x عدد بصلة

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

1 x عدد دجاج

¼ x كوب كوسة

¼ x كوب فلفل أخضر حلو

¼ x كوب بسلة

¼ x كوب جزر

¼ x كوب طماطم

الطريقة:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

قومي بتقطيع الخضروات الى مكعبات.

قومي بغسل الدجاج جيدا و قطعيه الى قطعتين

في صينية قابلة للإستخدام في الفرن ضعي الخضروات و فوقها قطع الدجاج

ضعي عصير الطماطم و الشوربة فوق قطع الدجاج

اضيفى الملح و الفلفل و الحبهان و القرفة و القرنفل الى الصينية

قومي بتغليف الصينية بورق الفويل

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج

ارفعى الورق الفويل و اتركي الوجه لمدة 2 دقيقة كي يتحمر.

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