تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صنية الدجاج بالخضار

القاهرة - لايف ستايل
المقادير:
3 x عدد حبهان
2 x كوب عصير طماطم
2 x عدد قرنفل
2 x كوب مرق الدجاج
1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)
1 x مكعب مرق الدجاج
1 x عدد قرفة (عود صغير)
1 x عدد بصلة
½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)
1 x عدد دجاج
¼ x كوب كوسة
¼ x كوب فلفل أخضر حلو
¼ x كوب بسلة
¼ x كوب جزر
¼ x كوب طماطم
الطريقة:
سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
قومي بتقطيع الخضروات الى مكعبات.
قومي بغسل الدجاج جيدا و قطعيه الى قطعتين
في صينية قابلة للإستخدام في الفرن ضعي الخضروات و فوقها قطع الدجاج
ضعي عصير الطماطم و الشوربة فوق قطع الدجاج
اضيفى الملح و الفلفل و الحبهان و القرفة و القرنفل الى الصينية
قومي بتغليف الصينية بورق الفويل
ضعي الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تمام النضج
ارفعى الورق الفويل و اتركي الوجه لمدة 2 دقيقة كي يتحمر.
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