تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كبدة الفراخ

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زيت قلي

2 x عدد ليمونة (معصورة)

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (او حسب الرغبة)

½ x كيلو كبد الدجاج (متقطعة مربعات)

½ x كوب ماء (ساخن) الطريقة: Advertisements هنحط الزيت في طاسة لحد ما يسخن و بعدها ننزل بالكبدة ونشوحها كويس لغاية ما تتحمر

بعدين هنضيف المية السخنة فوقيها ونوطي النار خالص

لحد ما المية تكون خلاص قربت تنشف والزيت بدا يظهر تاني في الطاسة هنضيف الملح والفلفل و عصير اللمونة

ونقلبهم كويس لحد ما المياه تنشف ونلاقي ان الكبدة بتتشوح في الزيت اللي فضل في الطاسة ... هنطفي النار عليها

ممكن تتقدم مع بطاطس محمرة وطبق (تبولة قد يهمك أيضاً : تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شاورما الدجاج

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