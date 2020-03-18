تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا

القاهرة - لايف ستايل
المقادير :
بطاطس
فراخ
جزر
بصل
ثوم
كرفس
كرات
ملح
فلفل أسود
بهارات
كمون
جنزبيل
حبهان
ورق لورا
مستكة
مرقة دجاج
زبدة
الطريقة:
* يفرم البصل والجزر والكرفس فى الكبة مع الثوم
* يضاف ملح وفلفل وتوابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى
* يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر
* تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميره فى الزيت
* يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر وترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومكعب مرقة
* يفرم باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق
طريقة عمل أرز بالبابريكا
مقادير ارز بالبابريكا والبصل
2 كوب أرز
2 كوب ماء بصلة مبشورة
2 ملعقة كبيرة زيت
ملعقة كبيرة بابريكا
ملح فلفل أسود
طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل:
* قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار
* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى واتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.
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