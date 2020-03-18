تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صينية بطاطس بالفراخ وأرز بالبابريكا

المقادير :

بطاطس

فراخ

جزر

بصل

ثوم

كرفس

كرات

ملح

فلفل أسود

بهارات

كمون

جنزبيل

حبهان

ورق لورا

مستكة

مرقة دجاج

زبدة

الطريقة:

* يفرم البصل والجزر والكرفس فى الكبة مع الثوم

* يضاف ملح وفلفل وتوابل مشكلة مع الكمون ثم يضاف الطماطم و يفرموا مرة اخرى

* يتبل الدجاج بالخليط ثم تحشى به من الداخل ثم تشوح الدجاج فى الزبدة حتى تحمر

* تقطع البطاطس حلقات و تحمر نصف تحميره فى الزيت

* يشوح البصل شرائح مع زبدة مكان الدجاجه بعد ان تحمر وترفع فى صينية الفرن مع ملح وفلفل وزعتر وحبهان ولورى ومستكه وزعتر مع كمون وبهارات ومكعب مرقة

* يفرم باقى الكرفس والجزر والكرات والثوم مع جنزبيل وفلفل حار ويشوح مع الخليط السابق

طريقة عمل أرز بالبابريكا

مقادير ارز بالبابريكا والبصل

2 كوب أرز

2 كوب ماء بصلة مبشورة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة بابريكا

ملح فلفل أسود

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طريقة عمل ارز بالبابريكا والبصل:

* قلبى مع الأرز مع البصل فى الزيت على النار

* أضيفى الملح والبابريكا والفلفل الأسود والماء وقلبى واتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه.

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