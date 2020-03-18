المقادير:

بطاطس ويدجز بالقشر

بودرة بصل

بودرة ثوم

زعتر جاف

بابريكا

زيت

دقيق - للتقديم

كاتشب

مايونيز الطريقة:

* تتبل البطاطس بباقي المقادير

* تدخل الفرن حتى تمام الطهي

* تقدم ساخنة Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ايدام البطاطس بالبازيلا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة البطاطس بالكاري

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المقادير: بطاطس ويدجز بالقشر بودرة بصل بودرة ثوم زعتر جاف بابريكا زيت دقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.