هل من الممكن أن تُصاب بفيروس كورونا مرتين؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 مارس 2020 01:15 صباحاً - ممّا لا شكّ فيه أنّ إحدى أكثر المسائل إثارة للقلق منذ ظهور فيروس Covid-19 كانت ما إذا كان أولئك الذين أصيبوا به يمكنهم الإصابة به مرة ثانية – وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمناعة.

وفي يوم الاثنين، سعى كل من السير باتريك فالانس، كبير مستشاري الحكومة العلميين، والموظف كريس ويتي، كبير مستشاري بوريس جونسون الطبي، إلى طمأنة الجمهور. أولئك الذين أصيبوا بالفيروس ذات مرة سيطورون بعض من المناعة، كما قالوا – ومن النادر أن تحدث إصابة بالمرض المعدي مرة أخرى.

وقد طُرحت الأسئلة لأول مرة في الشهر الماضي، بعد أن قالت السلطات اليابانية أنّ امرأة أُصيبت بالفيروس، وبعد أن أعلنت شفائها، قد عادت واختُبرت إيجابياً مرة أخرى. الأمر الذي أربك العلماء وحيّرهم.

قال البروفيسور مارك هاريس، وهو خبير في علم الفيروسات في جامعة ليدز، أنّ معاودة الإصابة في تلك الحالة” غير مرجح”، ولكنه أضاف أنّ “هناك بعض الأدلة في الأدب العلمي على استمرار التهابات الكورونا فيروس لدى الحيوانات (وبالأخص عند الخفافيش).

عندما سُئل فالانس يوم الاثنين إذا كانت الحالة اليابانية تعني أن الحصول على مناعة ضد الوباء لم تعد ممكنة، أجاب بأنّ بعض الناس يصابون بالأمراض المعدية للمرة الثانية، ولكن هذا أمر نادر الحدوث. وأضاف أنه لم يكن هناك أي دليل يشير إلى أن فيروس الكورونا سيحدث.

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وأوضح البروفيسور وايتي أنه مع الأمراض، حتى وإن لم تكن هناك حصانة طويلة الأجل، توجد عادة بعض المناعة القصيرة الأجل.

قال البروفيسور جون كوهين، أستاذ الأمراض المعدية في مدرسة برايتون وساسكس الطبية: “الجواب هو أننا ببساطة لا نعرف [عن الإصابة مرة أخرى] بعد لأننا لا نملك اختبار للأجسام المضادة للعدوى بعد، إلا أننا سنحصل عليه قريباً.

“ومع ذلك، فمن المحتمل جداً، استناداً إلى العدوى الفيروسية الأخرى، أنّه نعم، بمجرّد أن يُصاب الشخص بالعدوى، سيكون لديه مناعة بشكل عام ولن يحصل عليه مرة أخرى. وسيكون هناك دائماً الاستثناء الغريب، وهذا بالتأكيد أمر متوقّع.”

تنويه: هذا المقال قام فريق عمل موقع راديو صوت بيروت إنترناشونال بترجمته من الإنجليزية في موقع TheGuardian