شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك»: إنشاء برنامج منح بـ 100 مليون دولار لمساعدة 30 ألف شركة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رامز شحادة، المدير الإداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه «في ظل هذه الأوقات الصعبة وغير المسبوقة، أصبحت مجريات الحياة اليومية تشكل تحدياً صعباً بالنسبة للجميع سواء في منطقتنا أو حول العالم».

وأضاف، في بيان، الثلاثاء: «التدابير الاحترازية التي يتم فرضها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع في مجتمعاتنا تضيف المزيد من التحديات على الشركات الصغيرة في منطقتنا والتي تعد شريان الحياة لاقتصاداتنا، وهي الشركات التي غالباً ما تعتمد على النشاط اليومي والتفاعل مع العملاء في المجتمعات المحلية من أجل استمرار أعمالها».

وذكر أنه «لمساعدة مثل هذه الشركات الصغيرة في كل مكان خلال هذه الأوقات العصيبة، نعمل في فيسبوك على إنشاء برنامج منح بقيمة 100 مليون دولار لتقديم الدعم والمساعدة لنحو 30 ألف شركة صغيرة في أكثر من 30 دولة حيث يعيش موظفونا ويعملون».