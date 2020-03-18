ما المسافة الآمنة للتعامل مع الناس للوقاية من فيروس كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا COVID-19 أصبح وباء، وأصدرت المنظمة توجيهات بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، ظهر مصطلح جديد وهو "التباعد الاجتماعى" أو "المسافة الاجتماعية" وهو محاولة لوقف انتقال الفيروس التاجي في حشود كبيرة في الاجتماعات وقاعات السينما وحفلات الزفاف وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على المسافة الآمنة بينك وبين الناس وكيف تحمى نفسك عند الخروج من المنزل.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، فإن الدول قد اهتمت بتطبيق مصطلح "المسافة الاجتماعية"، للوقاية من فيروس كورونا، فقامت بإغلاق المدارس والجامعات واتخذت بعض المؤسسات قرار العمل عن بعد أو من المنزل، مع أهمية تقليل التفاعل مع الآخرين إلى الحد الأدنى.

ما المسافة الآمنة عند التعامل مع الناس للوقاية من فيروس كورونا؟

نصحت منظمة الصحة العالمية بأن مسافة 6 أقدام مثالية لوقف انتشار المرض.

هل يجب أن تخرج إذا كنت بصحة جيدة؟

هناك أسئلة حول ما إذا كان الأشخاص الأصحاء يجب أن يبقوا في المنزل أم يخرجوا ويحافظوا على المسافة الموصى بها.

إذا كنت بصحة جيدة يجب عليك اتباع المعايير الموصى بها للتباعد الاجتماعي حتى يتم احتواء التفشي، حتى إذا كنت بصحة جيدة وغير معرض للمرض، يمكنك نقله إلى شخص أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

المستويات المختلفة للتباعد الاجتماعي

من المهم أن يكون لدى الناس مستوى معين من التفاعل الاجتماعي من أجل صحة نفسية جيدة، وفقًا للنصائح، من الآمن وجود ما يصل إلى 10 أشخاص في بيئة مغلقة (ولكن مرة أخرى يعتمد ذلك تمامًا على ما إذا كان أي شخص في هذا التجمع لديه سجل سفر أو كان على اتصال مع شخص لديه سجل سفر إلى المناطق المتأثرة بفيروس كورونا، إذا كانت الإجابة بنعم ، فمن الأفضل تجنبه).

من المهم أن تتذكر الحفاظ على مسافة ستة أقدام بينك وبين الآخرين لاحتواء انتشار المرض.

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قواعد السلامة للوقاية من كورونا إذا خرجت من المنزل

إن الفيروس التاجي لا ينتقل عن طريق الجو، وينتشر عن طريق قطرات الجهاز التنفسي التي قد تنتهي في يديك إذا تم السعال عليها أو لمس الأسطح التي تم السعال عليها.

إذا كان الخروج أمرًا لا مفر منه، فمن المهم اتباع بعض احتياطات السلامة، من المهم جدًا غسل يديك قبل الخروج وبعد انتهاء العمل، يضمن غسل يديك قبل عدم نقل العدوى إلى سطح يلامسه الآخرون بعد ذلك.

هل من الآمن تناول الطعام في مطعم؟

لا يوجد دليل علمي على أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل عن طريق الطعام، ومع ذلك ، يجب عليك اختيار المطعم بحكمة حيث يمكنك الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين في المطعم.

يجب أن تكون حذرًا من الأسطح التي تلمسها ، مثل الطاولة والحصر والزجاجات التي يلمسها الآخرون.

يُنصح بغسل يديك واستخدام معقم اليدين للحفاظ على مستوى النظافة.

ما هي قواعد الابتعاد الاجتماعي بالنسبة للأطفال؟

على الرغم من أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالعدوى ، إلا أنهم يعملون كحامل للفيروس لأشخاص آخرين أكثر عرضة للإصابة بالمرض، لذلك ، إغلاق المدارس والكليات هو الأفضل، حتى مع وجود الأطفال في المنزل ، من المهم الحفاظ على النظافة وغسل أيديهم بانتظام، ومن المستحسن إبقاء الأطفال في المنزل لاحتواء انتشار المرض.