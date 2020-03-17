صحة ورشاقة

مايا مرسي تؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرَا ذهبيًا تحت قيادة السيسي

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القاهرة - لايف ستايل

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن  المرأة المصرية قوية وناجحة وصبورة ومضحية وتمتاز بالشجاعة والمثابرة .وأضافت مايا مرسي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المرأة المصرية تقف مع الدولة وأسرتها،وتابعت مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس السيسي والمرأة المصرية تحصل على كثير من المكتسبات التي كانت ستضيع منها بعد 2011".

وأكملت مايا مرسي: "المرأة المصرية قادرة على الدخول في كافة المناصب والمراكز، ونحن على يقين أن المرأة المصرية سوف تحصل على كل حقوقها في هذا العصر"،وتابعت مايا مرسي: "نعلق آمالنا على المرأة المصرية ودورها داخل المنزل وخارجه وتوعية أبنائها بالنظافة المستمرة للوقاية من فيروس كورونا". 

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