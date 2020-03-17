القاهرة - لايف ستايل
قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية قوية وناجحة وصبورة ومضحية وتمتاز بالشجاعة والمثابرة .وأضافت مايا مرسي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن المرأة المصرية تقف مع الدولة وأسرتها،وتابعت مايا مرسي: "المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس السيسي والمرأة المصرية تحصل على كثير من المكتسبات التي كانت ستضيع منها بعد 2011".
وأكملت مايا مرسي: "المرأة المصرية قادرة على الدخول في كافة المناصب والمراكز، ونحن على يقين أن المرأة المصرية سوف تحصل على كل حقوقها في هذا العصر"،وتابعت مايا مرسي: "نعلق آمالنا على المرأة المصرية ودورها داخل المنزل وخارجه وتوعية أبنائها بالنظافة المستمرة للوقاية من فيروس كورونا".
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كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي تؤكد أن المرأة المصرية تعيش عصرَا ذهبيًا تحت قيادة السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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