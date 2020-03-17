لماذا تتورم اليدان والأصابع عند المشي أو الركض؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنت تلاحظين تورم يديك عندما تمشين أو تركضين، فأنت لست الوحيدة التي تتعرض لهذا الموقف. فانتفاخ أو تورم الأيادي والأصابع من الأمور التي يشيع حدوثها بين الناس المهتمين برياضات المشي، السريع والركض. ودائما ما تقترن تلك الحالة بقدر من الانزعاج وعدم الراحة، وقد تكون إشارة دالة على وجود مشكلة صحية.

لكن يجب معرفة أن هذا الانتفاخ قد يهدأ ويزول من تلقاء نفسه بعد الانتهاء من التمرين. لكن في حالة استمرار الانتفاخ، يكون من الضروري في تلك الحالة الرجوع للطبيب من أجل استشارته وفحص الحالة عن قرب للوقوف على أسباب حدوثها.

أسباب تورم اليدين والأصابع عند المشي أو الركض؟

رغم شيوع تلك المشكلة بين كثيرين من المهتمين بممارسة الرياضة، لكن لا توجد سوى قليل من البحوث التي توضح أسباب حدوث تلك المشكلة أو أفضل العلاجات التي يمكن اتباعها. ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز العوامل التي تقود لتورم اليدين والأصابع:

- تدفق الدم، فمع بدء النشاط البدني، يزداد تدفق الدم للشعيرات الدموية، ما يزيد احتمال إصابة الأصابع واليدين بتورم.

- حدوث خلل في نسبة الأملاح الموجودة بمجرى الدم، ومن ثم يجب ضبط تلك النسبة وتوازنها لمنع تورم الأنسجة.

- قلة حركة اليدين، ومن ثم عدم وصول الدم إليهما بقدر كاف.

ونقدم فيما يلي أبرز 10 نصائح يمكن الاستعانة بها لمنع ومعالجة تورم الأيادي والأصابع:

- إزالة الخواتم وفك أي أربطة معصم قبل بدء المشي أو الركض.

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- ارتداء أجهزة تعنى بكشف النبض أعلى المعصم لمتابعة حالتك أولا بأول عند المشي أو الركض.

- الاهتمام بعمل توازن بين الماء والملح لضمان الحفاظ على وضعيتك الصحية بأفضل حال.

- الاهتمام بحمل عصا مشي وتبديل اليدين أثناء المشي.

- حمل شيء صغير لإمساكه بخفة من وقت لآخر أثناء المشي، كوسادة فوم صغيرة، كرة مطاطية، خريطة أو مصباح يدوي.

- ممارسة تمرين الدوائر بالذراعين كل بضع دقائق، للأمام وللخلف.

- عدم شد الأيدي، وجعلها مسترخية ومفتوحة قليلا.

- استخدام حركة الذراعين الصحيحة.

- وضع اليدين أعلى الرأس لبضع ثواني لجعلهما أعلى من منسوب القلب.

- ممارسة التمارين الرياضية خلال الأوقات الباردة من اليوم.