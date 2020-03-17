ثلاث مواد غذائية لحماية القلب ينصح بهم أحد العلماء

وفقا للدكتور وليم لي من جامعة هارفارد، يجب إضافة ثلاث مواد غذائية وهي الأسماك الدهنية، الشاي، الشوكولاتة الداكنة، إلى النظام الغذائي لحماية القلب.

وتفيد مجلة EatingWell ، بأن "ما يقارب من نصف سكان العالم البالغين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية . ومن أجل الحفاظ على القلب بحالة صحية جيدة، يجب أن نكون حذرين في اختياراتنا اليومية وخاصة فيما يخص المواد الغذائية".

وينصح الخبير وليم لي، بضرورة إضافة ثلاث مواد غذائية إلى النظام الغذائي من أجل الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

السمك الدهني- يوفر تناول السمك الدهني أحماض أوميغا-3 التي هي أفضل أنوع الدهون وأكثرها فائدة لصحة عضلة القلب. هذه الأحماض غير المشبعة تخفض مستوى الدهون الثلاثية وترفع مستوى الكوليسترول "الجيد"، ويمكنها منع تراكم الصفيحات الدموية، التي تسبب ضيق الشرايين. ويقول الخبير، "يجب السعي إلى تناول وجبة أو وجبتين من السمك الدهني في الأسبوع".

الشاي- وفقا للدكتور لي، تناول الشاي، هو أفضل طريقة للحفاظ على القلب بحالة جيدة. لأن مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأسود والأخضر تساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم وتحسن تدفق الدم وتخفض من التهابات الأوعية الدموية. ويقول الدكتور لي، "أظهرت نتائج الدراسات، أن تناول كوبين أو ثلاثة من الشاي يوميا يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية".

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الشوكولاتة الداكنة- يؤكد الدكتور لي على أن الشوكولاتة الداكنة التي فيها نسبة الكاكاو 70% وأكثر، تضمن حماية للقلب بفضل نسبة فلافانول الكاكاو العالية فيها، التي تخفض من تراكم لويحات الكالسيوم في الشرايين مسببا تصلبها. كما أن هذه المركبات تنشط الخلايا الجذعية القلبية وتحسن تدفق الدم.

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