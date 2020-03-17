شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فصائل فيروسات كورونا.. الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا حول فصائل فيروسات كورونا التي تم اكتشافها حتى الآن، والتي يمكن أن تزيد فرص الإصابة بالعدوى بها من مصدر حيواني.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية خلال تقريرها، أن انتقال فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم والذي اطلق عليه في هذا الوقت "السارس" من قطط الزباد إلى البشر في الصين عام 2002م، وقد انتقل فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية من الإبل إلى البشر في المملكة العربية السعودية عام 2012م.

وكذلك انتقل فيروس كورونا الأخير COVID-19 من فصيلة فيروسات كورونا، و كان له ارتباط بسوق البحريات والحيوانات في مدينة ووهان الصينية.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن هناك العديد من سلالات فيروس (كورونا) الأخرى المعروفة التي تسري بين الحيوانات دون أن تنتقل العدوى منها إلى البشر حتى الآن، وأوضحت وزارة الصحة السعودية ما هو فيروس كورونا، هو فصيلة فيروسات، حيث ظهرت أغلب حالات الإصابة به في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر ٢٠١٩م على صورة التهاب رئوي حاد، ويزيد من فرص تعرض المصاب للوفاة.

وأوضحت الصحة السعودية، أنه تم تحديد نوع الفيروس كورونا الجديد عن طريق التعرف علي التسلسل الجيني الخاص به، ويرجع أصل هذا الفيروس، أنه مرتبط بالحيوان حيث إن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق البحريات والحيوانات في مدينة ووهان.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن فيروس كورونا يسهل انتقاله من شخص إلى آخر أي من شخص مصاب وحامل الفيروس إلى آخرعن طريق مخالطة الآخرين.