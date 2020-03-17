اليانسون والليمون أساس الوقاية من كورونا..هل هذا الاعتقاد صحيح؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من الواضح في الآونة الأخيرة إقبال الناس الشديد على محلات العطارة لشراء عشبة اليانسون، وذلك لاعتقادهم بأنها الحل الأنجع للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن أخصائية التغذية المهندسة إيناس الفرخ ترى وجوب التعرف بداية على من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به؟

كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة به، نظرا لانخفاض المناعة لديهم، إذ ينتشر الفيروس من خلال الرذاذ الخارج من الشخص المصاب لينتقل ويصيب الجهاز التنفسي عادة، لذا يُنصح بترك مسافة عند عطاس الشخص واستعمال المعقمات للأسطح والأيدي للتأكد من عدم وصول رذاذ ملوث بالفيروس.

ويعتمد العلاج عادة، بحسب الفرخ، بإبقاء المريض على أجهزة مساعِدة للتنفس، لحين اكتمال الجهاز المناعي لديه على مقاومة الفيروس، ومن هنا يرى كثيرون أن اليانسون هو الكفيل بعلاج الجهاز المناعي.

فمن أين جاءهم هذا الاعتقاد؟

عن هذا التساؤل تجيب الفرخ، بالتوضيح أن اليانسون يستخدم لعلاج مشاكل الربو والمشاكل التنفسية ويساعد على تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية أيضا، وفي شفاء التهاب الشُّعب الهوائية.

وبما أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي بصورة كبيرة، ويتم انتقاله للأشخاص عن طريق الرذاذ، فإن الأشخاص يُقبلون على استخدامه وشربه بكثرة، لتحسين مناعة الجهاز التنفسي عندهم.

كما أن اليانسون يحتوي على مواد مضادة للالتهابات عن طريق تنشيطه للدورة الدموية، وعلى مواد تسرّع من عملية الشفاء، وتهدّئ الأعصاب، وتزيل القلق والتوتر القادريْن على إضعاف مناعة الجسم.

وإذا ما جرّب أي شخص شرب كوب من اليانسون ليلا سيلاحظ مدى خلوده للنوم بصورة أسرع؛ لما فيه من خصائص مهدئة تخفف من الإجهاد والتعب.

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وبالخلاصة، فإن اليانسون بحد ذاته لا يشفي من المرض الناتج عن الفيروس، إنما يساعد الجسم على تقوية المناعة والوقاية من خلال تحسين وظيفة الجهاز التنفسي.

إضافة الليمون عليه

من الشائع إضافة الليمون لمشروب اليانسون الساخن، إلا أن إضافته أو إضافة العسل قد يضيف قيمة غذائية وفائدة أكبر لمشروب اليانسون، لا سيما أن احتواء الليمون على فيتامين (C) يدعم مناعة الجسم، فيما العسل يساهم في رفع المناعة، بحسب الفرخ.

كما يحتوي الليمون على مواد فينولية تحسن وتعزز صحة وخلايا الجسم بشكل عام، وتساعد على مقاومة الأمراض، إلى جانب احتوائه على زيوت أساسية تعمل كمواد مضادة للفيروسات.

ومن المعروف أن هذا الفيروس ظهر في فصل الشتاء، حيث برودة الجو وانخفاض المناعة بشكل عام، وانتشار نزلات البرد، لذلك، فإن تناول أي مشروب ساخن يحتوي على تلك المواد، يساعد في تدفئة الجسم ورفع مناعته.

الكمية المسموح بتناولها من اليانسون

يفضل عدم الإكثار منه، ذلك أن زيادة شرب اليانسون بالذات قد أثبت ظهور بعض المضاعفات كالقيء والغثيان، لذلك، تنصح الفرخ بشرب من 3 – 4 أكواب أي بما يعادل ملعقة صغيرة لكل كوب موزعة خلال اليوم الواحد، مع عدم الإفراط فيه.